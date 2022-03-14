14 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Engin Ardıç Acentası bilir
ENGİN ARDIÇ
Acentası bilir

Acentası bilir

14.03.2022, Pazartesi
Sayın Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gitti.
Beraberlerindeki zevat-ı mutade ile birlikte Diyar-ı Bekir'i teşrif ettiler...
Kenan Evren de askeri kampa gider, deniz ve kum üzerinde "incelemelerde bulunurdu"...
Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a HDP'ye şirin görünmek için gitti.
"Annelerle" de görüşür gibi yaptı.
Laf yememek için geri durdu.
Bu tür numaralarla Diyarbakır'dan oy moy alamayacağını bilecek kadar zekidir.
Derdi oralardan oy almak değildir.
"Bu CHP sizin bildiğiniz CHP değildir" diyor.
"Adını koymadık ama HDP gizli ortağımızdır" demeye getiriyor.
Bu ortaklığı oranın halkına "tescil ettirmek" istiyor, o kadar.
Başka ne yapıyor? Gene laf geveliyor.
"Kürt sorununun çözümü için beş temel ilkemiz var" demiş.
Nelerdir o ilkeler? Söylememiş.
Kimse bilmiyor. Kendisi de bilmiyor.
"Erdoğan'dan kurtulmaya" herhalde bir "ilke" denemez...
Sorun TBMM'de çözülecekmiş...
Bir komisyon kuracakmış, sorunu o çözecekmiş.
Bu palavrayı HDP bile yutmaz.
O komisyonun içinde herhalde AK Parti de olacaktır MHP de.
Böyle bir komisyon ne gibi "mucizevi" kararlara varacaktır?
Hiçbir şekilde anlaşamayan iki kanat nasıl olacak da hangi çözümde anlaşacak?
Devlet Bahçeli "federasyona razıyım" derse bütün yazılarımı yutarım.

***

Mesele şu: Bunların yapmak istedikleri "yeni Anayasa'da" nasıl bir yapı öngörülüyor?
Söylemiyorlar. En başta Meral Akşener bunu söyleyemez. Söylerse ossaat biter.
Kürtler'e özerklik mi verecekler, bağımsızlık mı?
"Türkiye Federal Cumhuriyeti"ni mi çıkaracaklar şapkalarından?
Söyleyemezler. Şimdilik dillendiremezler.
Bunu kendilerinden olmayan kitlelere nasıl kabul ettirecekler? Kan çıkar.
Eee? Başka türlü nedir o çözüm?
Yoksa HDP iddialarından vaz mı geçecek? PKK kendini fesh mi edecek?
Bu da bir nevi çözümdür icabında.
Kılıçdaroğlu herhalde bunu kastetmiyor.
Peki neyi kastediyor? Kendisi de bilmiyor.
Amerika'ya bakacak, ne diyorlarsa öyle yapacak.
O zaman soruyu düzeltip tekrar sorayım:
Joe Biden bize nasıl bir Anayasa uygun görüyor?
Ünal Çeviköz bilir.
Yaptırım da var mı lan?
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Pumpkin teaches 13.03.2022 Pazar
Musiki ve terakki 12.03.2022 Cumartesi
Bir zamanlar bir sarışın... 11.03.2022 Cuma
Tatlı bir palavra 10.03.2022 Perşembe
Akıntı ve kürek 09.03.2022 Çarşamba
Zaman mı kaydı, siz mi kaydınız? 07.03.2022 Pazartesi
Hamşolar arasında 06.03.2022 Pazar
Gi-re-me-yiz 05.03.2022 Cumartesi
Bugün bugündür yarın da yarın olacaktır 04.03.2022 Cuma
Hay canını albızlar alası 03.03.2022 Perşembe
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA