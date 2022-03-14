Sayın Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gitti.Beraberlerindeki zevat-ı mutade ile birlikte Diyar-ı Bekir'i teşrif ettiler...Kenan Evren de askeri kampa gider, deniz ve kum üzerinde ""...Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a HDP'ye şirin görünmek için gitti." de görüşür gibi yaptı.Laf yememek için geri durdu.Bu tür numaralarla Diyarbakır'dan oy moy alamayacağını bilecek kadar zekidir.Derdi oralardan oy almak değildir." diyor." demeye getiriyor.Bu ortaklığı oranın halkına "" istiyor, o kadar.Başka ne yapıyor? Gene laf geveliyor." demiş.Nelerdir o ilkeler? Söylememiş.Kimse bilmiyor. Kendisi de bilmiyor." herhalde bir "" denemez...Sorun TBMM'de çözülecekmiş...Bir komisyon kuracakmış, sorunu o çözecekmiş.Bu palavrayı HDP bile yutmaz.O komisyonun içinde herhalde AK Parti de olacaktır MHP de.Böyle bir komisyon ne gibi "" kararlara varacaktır?Hiçbir şekilde anlaşamayan iki kanat nasıl olacak da hangi çözümde anlaşacak?Devlet Bahçeli "" derse bütün yazılarımı yutarım.

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Mesele şu: Bunların yapmak istedikleri "" nasıl bir yapı öngörülüyor?Söylemiyorlar. En başta Meral Akşener bunu söyleyemez. Söylerse ossaat biter.Kürtler'e özerklik mi verecekler, bağımsızlık mı?"ni mi çıkaracaklar şapkalarından?Söyleyemezler. Şimdilik dillendiremezler.Bunu kendilerinden olmayan kitlelere nasıl kabul ettirecekler? Kan çıkar.Eee? Başka türlü nedir o çözüm?Yoksa HDP iddialarından vaz mı geçecek? PKK kendini fesh mi edecek?Bu da bir nevi çözümdür icabında.Kılıçdaroğlu herhalde bunu kastetmiyor.Peki neyi kastediyor? Kendisi de bilmiyor.Amerika'ya bakacak, ne diyorlarsa öyle yapacak.O zaman soruyu düzeltip tekrar sorayım:Joe Biden bize nasıl bir Anayasa uygun görüyor?Ünal Çeviköz bilir.Yaptırım da var mı lan?