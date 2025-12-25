Viral
Galeri
Viral Tıkla
Asgari ücret belli oldu tüm hesaplar değişti! İşte yeni işsizlik maaşı, ihbar tazminatı
Asgari ücret belli oldu tüm hesaplar değişti! İşte yeni işsizlik maaşı, ihbar tazminatı
Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren yeni asgari ücret belirlendi. 33.030 lira olan brüt asgari ücret yeni yılda uygulanacak tüm ödeme ve borçlanma hesaplarını değiştirdi. Borçlanmalarda yüzde 45 oranı da ocak ayında uygulanacak. İşte kuruşu kuruşuna yeni hesaplar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2025 06:55