Asgari ücret belli oldu tüm hesaplar değişti! İşte yeni işsizlik maaşı, ihbar tazminatı

Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren yeni asgari ücret belirlendi. 33.030 lira olan brüt asgari ücret yeni yılda uygulanacak tüm ödeme ve borçlanma hesaplarını değiştirdi. Borçlanmalarda yüzde 45 oranı da ocak ayında uygulanacak. İşte kuruşu kuruşuna yeni hesaplar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2025 06:55
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret belirlendi. 2026 yılında net asgari ücret 28.075 lira 50 kuruş olacak. Bu durumda brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak uygulanacak. Brüt asgari ücret milyonlarca vatandaşa yapılan tüm ödemeleri ve borçlanmaları değiştirdi. Ayrıca işveren maliyetleri de yeniden hesaplandı.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem yeni ödemeleri kuruşu kuruşuna hesapladı. İşte detaylar….

YENİ ASGARİ ÜCRET HESABI BELLİ OLDU MU?
2026 yılında uygulanacak asgari ücret hesabı yapılan yüzde 27 artışla tamamlanmış oldu.

YÜZDE 27 ARTIYOR

Yeni asgari ücret nasıl uygulanacak?
Açıklanan yeni asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Peşin maaş alanlara yeni ücret 1 Ocak'ta diğer çalışanlara ise 1 Şubat'ta ödenecek. Ödeme ve borçlanmalara etkileri ise 1 Ocak'tan itibaren başlayacak.

BORÇLANMA VE ÖDEMELERİ NASIL ETKİLEYECEK?
İşsizlik maaşı, rapor parası gibi ödemeler brüt asgari ücretten hesaplanıyor. Böylece tüm ödemeler yüzde 27 artmış oldu. Gün satın almak için doğum, askerlik gibi borçlanmaları yapacak olanlar da en az brüt asgari ücret üzerinden ödeme yaptığı için miktarlar arttı. Ayrıca yeni yasa gereği oranlar yüzde 45'e yükseltildi.

