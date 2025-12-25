Asgari ücret belli oldu tüm hesaplar değişti! İşte yeni işsizlik maaşı, ihbar tazminatı

BORÇLANMA VE ÖDEMELERİ NASIL ETKİLEYECEK?

İşsizlik maaşı, rapor parası gibi ödemeler brüt asgari ücretten hesaplanıyor. Böylece tüm ödemeler yüzde 27 artmış oldu. Gün satın almak için doğum, askerlik gibi borçlanmaları yapacak olanlar da en az brüt asgari ücret üzerinden ödeme yaptığı için miktarlar arttı. Ayrıca yeni yasa gereği oranlar yüzde 45'e yükseltildi.