Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne niçin bir türlü giremediği kafaları kurcalamayı sürdürüyor.Meleklerin cinsiyetini tartışsaydık daha anlamlı olurdu.diyenler de var.Sarı saçlı, mavi gözlü İtalyan, İspanyol ve Yunanlı pek az görülür.Bir kere daha toparlayalım.

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Türkiye, Avrupa Birliği'ne girmek istiyor amagirmek istiyor.Onun için de bu 1963'ten beri birolmaktan ileri gidemiyor.Türkiye 1963'ten beri Avrupa Birliği'ne girmek için değil, tam tersineiçin elinden geleni ardına koymamıştır.Serbest piyasa ekonomisine bile ancak 1980 başında geçebilmiştir... Bıçak kemiğe dayanınca, istemeye istemeye...O arada üç de darbe yaşamıştır, 1971, 1980 ve 1997...Bir de darbe girişimi, 2016...Briç kulübünde briç oynanır.Biz briç kulübünde pişti de değil, düpedüz uzun eşek oynamak istiyoruz.

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Yüzde 50 enflasyon yaşayan bir ülkeyi Avrupa Birliği'ne almazlar.Ordusunu Kuzey Kıbrıs'tan çekmeyen ülkeyi Avrupa Birliği'ne almazlar.Kuzey Irak, Kuzey Suriye ve Libya'da operasyon yapan ülkeyi Avrupa Birliği'ne almazlar.İsrail ile papaz olan ülkeyi Avrupa Birliği'ne almazlar.Müslüman ülkeyi Avrupa Birliği'ne almazlar.Kapılar açılıncadeyip Avrupa'ya seğirtecek amansız bir lumpenproletarya kitlesini, eğitimsiz, işsiz ve niteliksiz milyonları Avrupa Birliği'ne sokmazlar.

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Avrupa Birliği karar alsa bile her üye ülkede bu ayrı ayrı halkoyuna sunulacaktır.Bir tek ama bir tek ülkede bile "" çıkarsa geçmiş ola...

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Şunun çok bilincinde olmasak bileseziyor ve tepki gösteriyor:Avrupa Birliği'ndedeğildir.Egemenlik biraz da birliğin yöneticilerindedir.Avrupa Parlamentosu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde olacaktır.Egemenlik, Ankara ile Brüksel arasında paylaşılacaktır.Avrupa hukuku da Türk hukukunun üstünde...Var mısınız?Yoksunuz.Öyleyse niçin ağlıyorsunuz?