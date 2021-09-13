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ENGİN ARDIÇ
Haydi size güle güle

Haydi size güle güle

13.09.2021, Pazartesi
Önceleri 1 milyon kadar katılım beklediklerini söylemişlerdi, sonra 100 bine kadar düştüler, mitinge 3 bin kişi katılmış.
Gene de bu kadar zavallıyı biraraya getirmek başarıdır.
Hani seçime girse o minik partinin ne kadar oy alacağını da gösterir.
Gerçi bunu "basının aşı karşıtlarını" sayarak da anlayabilirsiniz.
Hem koronavirüs diye bir şeye inanmıyorlar, hem de bu virüsü Bill Gates'in yaydığına inanıyorlar.
Ne hikmetse Steve Jobs'a bulaşmıyorlar, Apple'ın dokunulmazlığı olsa gerek.
Aşıda "çip" olduğunu düşünüyorlar.
Böyle bir teknoloji henüz üretilmedi, Amerika'ya teveccüh gösteriyorlar.
Hangi yöntemle bu çipin insanları "robotlaştıracağını" da açıklayamıyorlar, fizik ve elektronik bilgileri henüz o düzeyde değil. Bilimkurgu filmlerinden yarım yamalak edinilmiş bazı fikirleri var.
Virüse inanmayanlar, ölüp giden yüz binlerce kişinin nerden öldüğünü de söyleyemiyorlar.
Öyle ya... Satlıcandan mı öldü bunlar, ince hastalıktan mı?
Mitinge katılanlardan birisi "çoğu zaten ölecekti" demiş...
Yalan mı? Günün birinde hepimiz ölecek değil miyiz?
Mekke'de ilgisizlik ve bilgisizlikten ölümüne yol açtıkları yüzlerce hacı adayı için de "onların zaten ecelleri gelmiş" demişlerdi Suudi yetkililer...
Mitinge katılanlar içinde "aşıya değil faşizme karşıyız" diye slogan atan devrimci arkadaşlar da var.
Bu "celadeti" kırk yıl önce niçin göstermediniz de kaçacak delik aradınız?
Öte yandan mitingi düzenleyen particik, hem Rotschild hem de Rockefeller ailelerini mahkemeye vermiş.
Bakalım Uğur Şahin ve Özlem Türeci ne zaman hakarete uğrarlar?

***

İnsanların koronavirüs yüzünden öldüklerine inanmıyorlar.
Sorun bakalım, Elvis Presley öldü mü, yoksa onu uzaylılar mı kaçırdılar?
Belki aya da gidilmemiştir, olay Arizona çölünde geçmiştir.
Dünya yuvarlak mıdır yoksa tostoparlak mı?
Aslında düzmüş.
Yuvarlak olduğunu bize şeytan öğretiyormuş.

***

Bir teyze, pardon, abla... (Artık seksenliklere teyze değil abla diyecek yaşa geldik...) "Ben Selanikli'yim, hasta olmam" demiş.
Selanikli üşümez, Selanikli acıkmaz, Selanikli yorulmaz.
Belki Atatürk de ölmemiştir de uzaylılar kaçırmışlardır!
Yaz bunu Internet'te, inanacak kaç budala çıkacağını gör de ağzın açık kalsın.
Cahillik ve dangalaklık paçalardan akıyor.
Amerikan emperyalizmi, insanlığı yoketmeyi değil ama, insanlığa Amerikan bönlüğünü sıvamayı başardı.

***


"Ölürüz de robot olmayız" demişler.
Peki, o zaman Allah size rahmet eylesin.
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