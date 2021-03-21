Şu iki haberi birleştirip okuyalım, gazeteci argosunda buna bizderiz.Bir: Valerie Leon derler bir hanım varmış, şu anda 77 yaşında.Bu birJames Bond filmlerinde bol bol boy gösteren yeteneksiz ama güzel hanımlardan. Benim aklıma Bond kızı deyince ille de Ursula Andress geldiğinden, tanıyamadım. (Ursula da şu anda 85 yaşında.)Bu Valerie hanım, Bond'u oynayan Roger Moore hakkındabulunmuş. (Benim aklıma Bond deyince de Sean Connery geldiğinden, kim kaçıncı kere Bond oldu, hesabını şaşırdım.)Meğerse bir filmin çekimi sırasında Moore, senaryoda yazılı olmadığı halde bunu dudağından öpmüş! Bu da çok heyecanlanmış.Vayy... Hamile kalmış mı acaba?Hani halkımız sorar ya, konuştuğum çocuk beni öptü, acaba hamile kalır mıyım?Bunu da haber diye yazıyorlar.Valerie hanımBond olan Connery ile de oynamış.Kendisiolduğundan saatlerce yataktan çıkamazlarmış... Çekim uzadıkça uzarmış...Connery çok iyi öpüşürmüş.Anlaşılan o ki, Moore'dan pek memnun kalmamış.Haber oluyor.

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İki: Sharon Stone, ünlüfilminin o ünlüden de ünlü sahnesineilişkin açıklamalarda bulunmuş.Meğerse, beyaz donu varmış amaçıkarttırmışlar.Yerine başka bir şey giymemiş.vermişler,Ama görmüş işte!Karşısında oturan şişman Amerikan polisinin boncuk boncuk terlediğini hatırlarım.Sharon, edep yerinin kayda geçtiğini anlayınca yönetmeni tokatlamış.Biz de kızcağıza orospu demiştik, haksızlık etmişiz.Hanım hanımcık, mazbut bir tazeymiş, şu anda 63 yaşında.

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İmdi, ben bu yazıyı neden yazdım?Başka bir şey yazmamak için.Konuşursam ağır konuşacağım, onun için hafif konuştum.Hangi konular olacağını siz bilirsiniz.