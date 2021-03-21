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ENGİN ARDIÇ
Hafif yazı

Hafif yazı

21.03.2021, Pazar
Şu iki haberi birleştirip okuyalım, gazeteci argosunda buna biz "evlendirmek" deriz.
Bir: Valerie Leon derler bir hanım varmış, şu anda 77 yaşında.
Bu bir "Bond kızı"... James Bond filmlerinde bol bol boy gösteren yeteneksiz ama güzel hanımlardan. Benim aklıma Bond kızı deyince ille de Ursula Andress geldiğinden, tanıyamadım. (Ursula da şu anda 85 yaşında.)
Bu Valerie hanım, Bond'u oynayan Roger Moore hakkında "ifşaatta" bulunmuş. (Benim aklıma Bond deyince de Sean Connery geldiğinden, kim kaçıncı kere Bond oldu, hesabını şaşırdım.)
Meğerse bir filmin çekimi sırasında Moore, senaryoda yazılı olmadığı halde bunu dudağından öpmüş! Bu da çok heyecanlanmış.
Vayy... Hamile kalmış mı acaba?
Hani halkımız sorar ya, konuştuğum çocuk beni öptü, acaba hamile kalır mıyım?
Bunu da haber diye yazıyorlar.
Valerie hanım "asıl" Bond olan Connery ile de oynamış.
Kendisi "mükemmeliyetçi" olduğundan saatlerce yataktan çıkamazlarmış... Çekim uzadıkça uzarmış...
Connery çok iyi öpüşürmüş.
Anlaşılan o ki, Moore'dan pek memnun kalmamış.
Haber oluyor.

***

İki: Sharon Stone, ünlü "Temel İçgüdü" filminin o ünlüden de ünlü sahnesine ilişkin açıklamalarda bulunmuş.
Meğerse, beyaz donu varmış ama "ışıktan parladığı için" çıkarttırmışlar.
Yerine başka bir şey giymemiş.
"Teminat" vermişler, "merak etme, kamera mahrem yerlerini görmeyecek"...
Ama görmüş işte!
Karşısında oturan şişman Amerikan polisinin boncuk boncuk terlediğini hatırlarım.
Sharon, edep yerinin kayda geçtiğini anlayınca yönetmeni tokatlamış.
Biz de kızcağıza orospu demiştik, haksızlık etmişiz.
Hanım hanımcık, mazbut bir tazeymiş, şu anda 63 yaşında.

***

İmdi, ben bu yazıyı neden yazdım?
Başka bir şey yazmamak için.
Konuşursam ağır konuşacağım, onun için hafif konuştum.
Hangi konular olacağını siz bilirsiniz.
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