Altay bebeğin davasında müebbet hapis istemi! Bilirkişi raporunda kan donduran "ilaçlama" detayı

YENİDEN TUTUKLANDILAR

Kesin ölüm nedenine ilişkin Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan istenen mütalaa da soruşturma dosyasına girdi. Hazırlanan mütalaada bebeğin ölümünün binadaki böcekler için uygulanan ilaca bağlı zehirlenmeyle meydana geldiği yönünde görüş bildirildi. Adalet Bakanlığı 5'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu ise minik Altay'ın kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği yönünde mütalaa verdi. Gelen bu raporların ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce tutuklanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ilaçlamayı yapan şirketin sahibi ziraat mühendisi Bülent Öz ile ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp Gödelezli hakkında yeniden gözaltı talimatı verildi. Geçen günlerde polis tarafından gözaltına alınan Öz ve Eyüp Gödelezli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları İzmir 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.