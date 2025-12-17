Viral Galeri Viral Liste Altay bebeğin davasında müebbet hapis istemi! Bilirkişi raporunda kan donduran "ilaçlama" detayı

Altay bebeğin davasında müebbet hapis istemi! Bilirkişi raporunda kan donduran "ilaçlama" detayı

İzmir'deki bir dairede yapılan ilaçlama sonrası Altay Toprak Kınalı'nın ölümü Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Minik Altay'ın ölümüne ilişkin tutuklanan 2 sanık hakkında 'Kimyasal silah kullanarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet, 5 kişinin zehirlenmesine yönelik ise 'silahla kasten yaralama' suçundan 20'şer yıla yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamedeki bilirkişi raporunda ise ilaçlama yapılan dairede ve binada sistematik bir şekilde çalışılmadığı, insan yaşam alanına uygun ilaç seçilmediği belirtildi.

Kan donduran olay, 11 Kasım 2024'te Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında oturan aile, dairede ilaçlama yaptırdı.

Tüm daireler ilaçlamadan etkilendi. İhbar üzerine adrese AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanları ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3'üncü katta oturan Altay Toprak Kınalı, annesi Raziye Kınalı, babası Recep Kınalı ve apartmanda yaşayanlardan üniversite öğrencisi Gizem Umay ile Yurdaer Çelikörs hastaneye kaldırıldı. 5 kez kalbi duran ve yeniden çalıştırılan Altay Toprak Kınalı, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Kınalı çifti ile Gizem Umay ve Yurdaer Çelikörs, tedavileri sonrası taburcu edildi. Altay Toprak bebek, otopsisinin ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 3 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Temizlik ve ilaçlama şirketinin sahibi ziraat mühendisi Bülent Öz ile ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp Gödelezli tutuklandı, işe aracılık ettiği belirlenen Ethem Gödelezli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir süre sonra Öz ve Eyüp Gödelezli de adli kontrolle serbest kaldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında AFAD ekiplerinin incelemesinde; binanın ilaçlanmasında kullanılan maddelerin yerleşim merkezinde kullanılmaması gereken tarım ilacı niteliğinde maddeler olduğunun tespit edildiği belirtildi. Evdeki ilaçlamada, insan sağlığına zararlı olan 'Kingphos' ve 'Grainphos' adlı tarım ilaçlarının kullanıldığı tespit edildi.

YENİDEN TUTUKLANDILAR
Kesin ölüm nedenine ilişkin Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan istenen mütalaa da soruşturma dosyasına girdi. Hazırlanan mütalaada bebeğin ölümünün binadaki böcekler için uygulanan ilaca bağlı zehirlenmeyle meydana geldiği yönünde görüş bildirildi. Adalet Bakanlığı 5'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu ise minik Altay'ın kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği yönünde mütalaa verdi. Gelen bu raporların ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce tutuklanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ilaçlamayı yapan şirketin sahibi ziraat mühendisi Bülent Öz ile ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp Gödelezli hakkında yeniden gözaltı talimatı verildi. Geçen günlerde polis tarafından gözaltına alınan Öz ve Eyüp Gödelezli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları İzmir 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

