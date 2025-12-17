Viral
Altay bebeğin davasında müebbet hapis istemi! Bilirkişi raporunda kan donduran "ilaçlama" detayı
İzmir'deki bir dairede yapılan ilaçlama sonrası Altay Toprak Kınalı'nın ölümü Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Minik Altay'ın ölümüne ilişkin tutuklanan 2 sanık hakkında 'Kimyasal silah kullanarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet, 5 kişinin zehirlenmesine yönelik ise 'silahla kasten yaralama' suçundan 20'şer yıla yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamedeki bilirkişi raporunda ise ilaçlama yapılan dairede ve binada sistematik bir şekilde çalışılmadığı, insan yaşam alanına uygun ilaç seçilmediği belirtildi.
