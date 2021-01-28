28 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Engin Ardıç Yüzünüz değişir
ENGİN ARDIÇ
Yüzünüz değişir

Yüzünüz değişir

28.01.2021, Perşembe
Nereden çıktıysa bir de Kazım Karabekir geldi gündeme...
Bu tabii Gülnaz Şırınga gibi hayali bir CHP kahramanı değildir, gerçek kahramanımızdır.
Kurtuluş savaşımızda Doğu cephesinin işini bitirmiş olan komutanımızdır.
Herkesin ondan yüz çevirdiği, İstanbul'un emriyle tutuklanmasının an meselesi olduğu günde, Mustafa Kemal Paşa'ya "Ben ve ordum emrinizdeyiz paşam" diyebilmiş adamdır!
Ne ki, utanmadan İstiklal Mahkemesi'nde de yargılanmış adamdır, Gazi'ye suikast tertibi gerekçesiyle! Çatır çatır beraat etmiştir.
Çünkü "İnönü diktası" onun üstünden de silindir gibi geçmişti...
Çünkü CHP'ye muhalif olan TCF'nin kurucusu ve genel başkanıydı (Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası)...
Bu parti ilerici ve cumhuriyetçiydi elbette ama "dini inançlara da saygılıydı"...
Bu parti kapatıldı.
Sosyalist ve komünist partilerle birlikte.
Türkiye'ye demokrasi gelmişti!
Çünkü çokbilmişlere sorarsak cumhuriyet demek zaten demokrasi demekti!
Hatıralarını yazdı, toplatıldı ve yakıldı.
Hani "Yorgun Savaşçı" dizisi gibi...
Ama günün birinde bu "hatırat" tekrar ortaya çıktı ve yayınlandı. Yeni baskısı piyasada bulunuyor, okumanızda yarar vardır.
Hani Yorgun Savaşçı'nın da günün birinde tekrar ortaya çıktığı ve TRT'de çatır çatır yayınlanmak zorunda kalındığı gibi.
Üstelik o arada acarlık eden bir özel televizyon kanalı, Yorgun Savaşçı'yı başka bir yönetmene yeniden çektirmiş, ortaya bir değil iki dizi birden çıkmıştı.
Sanat eserlerini, kitapları yakarak Hitler yok edemedi, siz mi edecektiniz?
Stalin, nefret ettiği Dostoyevski'yi tam dokuz kere yasakladı, dokuz kere serbest bırakmak zorunda kaldı.
Biri bütün marifetleriyle birlikte tarihin çöp sepetinde, öteki dimdik ayaktadır.

***

Ankara'da bundan bir süre önce kurtuluş savaşı komutanlarımızı anma "paneli" düzenlenmiş.
Karabekir'in iki yıl önce kaybettiğimiz kızı Hayat Hanım şunu sormuş: "Peki babam bu kadar yararlı işler yaptı, bu kadar önemli biriydi de, neden 1927 ile 1938 arasında her gün karakola imza vererek yaşamak zorunda bırakıldı?" Devrin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ Paşa'nın "yüzü değişmiş"...
Azıcık da biz değiştirelim mi paşam?
Kazım Karabekir'in hatıralarında, Fevzi Paşa'nın (Çakmak) Mustafa Kemal Paşa hakkında ona neler demiş olduğunu okuyunuz...
Sizin nereniz değişir bilmem ama birilerinin dudağı uçuklar.
Bir de başucunuzda bulunan Nutuk'u açınız, orada Gazi'nin TCF kurucuları hakkında ettiği lafları okuyunuz.

***

Karabekir 1948 yılında ölmeseydi, 1950'de ne güzel bir cumhurbaşkanı olurdu...
Celal Bayar başbakan, Menderes tarım bakanı...
Alın ulan bir "distopya" da benden.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Peynir gemisi yürütenler 27.01.2021 Çarşamba
Haybeden “distopya” 25.01.2021 Pazartesi
Kamala Hanım’ın eteği 24.01.2021 Pazar
Memleket meselesi 23.01.2021 Cumartesi
Merhumenin tokadı 22.01.2021 Cuma
Kakara kukara 21.01.2021 Perşembe
Bekle bakalım 20.01.2021 Çarşamba
Sakız 18.01.2021 Pazartesi
Gel seninle yelken açalım 17.01.2021 Pazar
İsmiyle müsemma 16.01.2021 Cumartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA