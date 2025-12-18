Viral Galeri Viral Liste 6 adet F-35 uçağı için kritik eşik! Başkan Erdoğan'ın diplomasisi sürece hız verdi

6 adet F-35 uçağı için kritik eşik! Başkan Erdoğan'ın diplomasisi sürece hız verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki diplomasi nedeniyle F-35 alımı konusundaki süreç hız kazandı. Müzakereler çeçevesinde gözler Türkiye'ye ait olan 6 adet F-35'in teslimine yoğunlaştı. Bilindiği üzere, 1.4 milyar dolarlık ödeme yapıldığı halde Türkiye için üretilen F-35 uçakları Türkiye'ye CAATSA sebebiyle gelmedi. 6 Türk F-35'i, 7 yıldır bakımları yapılarak ABD'de depoda tutuluyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2025 08:49 Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 09:13
6 adet F-35 uçağı için geri sayım! Başkan Erdoğan’ın diplomasisi sürece hız verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki "lider diplomasisi" sayesinde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde önemli konularda aşama kat ediliyor.

6 adet F-35 uçağı için geri sayım! Başkan Erdoğan’ın diplomasisi sürece hız verdi

Türkiye'nin ABD'nin, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamından çıkarılması yönünde modeller üzerinde çalışılıyor. CAATSA, iki ülke arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılmasının önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor.

6 adet F-35 uçağı için geri sayım! Başkan Erdoğan’ın diplomasisi sürece hız verdi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, bu sorunun çözümü için ilk kez "4-6 ay" gibi bir süreden bahsederek 2026'nın ilk yarısını işaret etti. CAATSA yaptırımları ile F16 ve F-35 alımları meselesinin 10 yıldır devam ettiğini belirten Barrack, Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları "anlamsız" bulduğunu söyledi.

6 adet F-35 uçağı için geri sayım! Başkan Erdoğan’ın diplomasisi sürece hız verdi

Sabah'ın edindiği bilgilere göre, ankara-washington hattında problemin çözümüne yönelik formüller üzerinde hummalı bir çalışma yapılıyor.

6 adet F-35 uçağı için geri sayım! Başkan Erdoğan’ın diplomasisi sürece hız verdi

Ankara, müttefiklerinden temin edemediği S-400 hava savunma sistemini Rusya'dan satın aldığı için üretim ortağı olduğu F 35'leri temin edemedi.

1.4 milyar dolarlık ödeme yapıldığı halde Türkiye için üretilen F-35 uçakları Türkiye'ye CAATSA sebebiyle gelmedi. 6 Türk F-35'i, 7 yıldır bakımları yapılarak ABD'de depoda tutuluyor. Başkan Erdoğan ile Trump'ın Eylül ayında Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından bu sorunun çözülmesi yönünde müzakereler başladı.

SON DAKİKA