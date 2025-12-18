6 adet F-35 uçağı için kritik eşik! Başkan Erdoğan'ın diplomasisi sürece hız verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki diplomasi nedeniyle F-35 alımı konusundaki süreç hız kazandı. Müzakereler çeçevesinde gözler Türkiye'ye ait olan 6 adet F-35'in teslimine yoğunlaştı. Bilindiği üzere, 1.4 milyar dolarlık ödeme yapıldığı halde Türkiye için üretilen F-35 uçakları Türkiye'ye CAATSA sebebiyle gelmedi. 6 Türk F-35'i, 7 yıldır bakımları yapılarak ABD'de depoda tutuluyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2025 08:49
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 09:13