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ENGİN ARDIÇ
Sakız

Sakız

18.01.2021, Pazartesi
Meral Hanım gene "erken seçim" demiş. Bozuk plak gibi durup durup bunu tekrarlıyor.
Bazı muhalif yazarlar da onu örnek alıp "erken seçim olacak" diye tutturuyorlar.
Bir şey bildiklerinden mi? Değil. Sallıyorlar. "Ablalarına" bakıp hizaya geliyorlar.
Üstüste ve kesinlikle yalanlandığı halde...
Meral Hanım bu sefer kesin konuşmuş, tarih de vermiş: 2021 Haziran!
Eskiden "2021 içinde" ya da "şöyle 2021-2022 gibi" diye yuvarlıyorlardı...
Yani altı ay sonra. Ocak ayını geçti say, beş ay sonra.
Bunun için en geç, en geç mart sonuna doğru karar verilmesi gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu "çalışabilmek" için üç ay istiyor.
Yani Tayyip Erdoğan kendi süresini iki yıl kısaltacak! Kaybederse önümüzdeki iki yılı heba etmiş olacak, kazanırsa da "istikbalinden" yiyecek, görevi 2028'de biteceğine 2026'da sona erecek!
Niçin yapsın bunu?
Efendim memleket çok kötü durumdaymış, millet açmış, aç.
Haziran ayına kadar korona salgını geçmeyeceğine göre miting falan da yapılamayacak...
İktidar kafayı mı yedi?
Hadi Mustafa Sarıgül'ü ciddiye almayın ama CHP oylarını "yarıya yakın oranda kırması" beklenen Muharrem İnce'nin Memleket Partisi henüz kurulmadı bile...
İktidar erken seçim kararı alacak ve İnce'nin seçime girmesini sakatlayacak!
Yani CHP'ye destek olacak!

***

Bütün anketlerde Tayyip Erdoğan "açık ara" önde gidiyor...
Hele Meral Hanım'ı ferah ferah dörde katlıyor...
Meral Hanım adaylığını koysa kazanması mümkün değil.
Seçim ikinci tura kalsa da, kalacak ikinci adayın kendisi olması çok çok düşük ihtimal.
O zaman nedir bu ikide bir celallenmeler?
Laf olsun torba dolsun, bu bir.
Muhalif gazetelerde adım geçsin, namım yürüsün, bu iki.
Üçüncüsü de, çatırdayan partimi ancak böyle kıtırlarla ayakta tutabilirim... Öbür türlü, parti bölündü bölünecek...
HDP ile işbirliği yapmanın verebileceğim hesabı yok, taraftar kaçışını belki ancak böyle engelleyebilirim.
Haziranda seçim meçim olmayınca nasıl olsa kimse bunu yüzüme vurmaz...
Ama bir de olursa... "Ne büyük kadınmış, nasıl da bildi" derler...
Onun için, salla gitsin, buna da politika desinler.
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