19 Aralık 2025, Cuma
Tokat Belediye Başkanı’nın makam odasında dinleme skandalı! Hat telefon tamircisine ait çıktı
'Süper Vali' olarak bilinen Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulunmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Makam odasındaki gizli düzeneği tespit etmesi için belediyeye çağrılan telefon tamircisi Enes Yıldırım'ın, cihazdan çıkan hattın sahibi olduğu belirlendi.
Giriş Tarihi: 19.12.2025 18:26 Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 18:28