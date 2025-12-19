Dünyanın En İyi 100 Güveç Yemeği açıklandı: Osmanlı mutfağının efsane lezzeti ilk 10’da

Osmanlı Mirası Lezzet İlk Sıralarda

Osmanlı'dan günümüze ulaşan Hünkarbeğendi, listenin en dikkat çeken yemeklerinden biri oldu, 3. sırada yer aldı. Tütsülenmiş patlıcan püresi, tereyağı, süt ve unla hazırlanan beğendi yatağı üzerinde sunulan kuzu etiyle tanınan bu tarif, rafine lezzetiyle dünya çapında beğeni topladı. Rivayetlere göre saray mutfağında özel davetler için hazırlanan bu yemek, bugün de Türk mutfağının en seçkin temsilcileri arasında yer alıyor.