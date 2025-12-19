Viral Galeri Viral Liste Dünyanın En İyi 100 Güveç Yemeği açıklandı: Osmanlı mutfağının efsane lezzeti ilk 10’da

Dünya mutfaklarını mercek altına alan gastronomi platformu TasteAtlas, Dünyanın En İyi 100 Güveç Yemeği'ni açıkladı. Uluslararası sıralamada ilk 10'a giren lezzet, Türkiye'yi küresel gastronomi sahnesinde bir kez daha öne çıkardı. Osmanlı mutfağından günümüze uzanan bu yemek, listede dikkat çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.12.2025 13:32
TasteAtlas tarafından yayımlanan Dünyanın En İyi 100 Güveç Yemeği listesi güncellendi. Dünya genelinden yüzlerce lezzetin değerlendirildiği sıralamada, Türk mutfağından Osmanlı lezzeti 3. sırada yer aldı. Peki ilk 10'da hangi yemekler bulunuyor, Türk mutfağından hangi yemek listede?

Dünyanın En İyi Güveçleri Açıklandı

Uluslararası gastronomi platformu tarafından yayımlanan "Dünyanın En İyi 100 Güveç Yemeği" listesi, farklı kıtalardan geleneksel tatları bir araya getirdi. Liste, yemeğin kökeni, tarihsel değeri, kullanılan malzemeler ve küresel popülerlik gibi kriterler doğrultusunda hazırlandı.

Osmanlı Mirası Lezzet İlk Sıralarda

Osmanlı'dan günümüze ulaşan Hünkarbeğendi, listenin en dikkat çeken yemeklerinden biri oldu, 3. sırada yer aldı. Tütsülenmiş patlıcan püresi, tereyağı, süt ve unla hazırlanan beğendi yatağı üzerinde sunulan kuzu etiyle tanınan bu tarif, rafine lezzetiyle dünya çapında beğeni topladı. Rivayetlere göre saray mutfağında özel davetler için hazırlanan bu yemek, bugün de Türk mutfağının en seçkin temsilcileri arasında yer alıyor.

Listeye Damga Vuran İlk 10 Güveç Yemeği

Açıklanan listede 1. sırada Peru'dan Seco de Cabrito, 2. sırada ise Tayland mutfağının aromatik Phanaeng Curry yemeği yer aldı. Hint mutfağının dünyaca ünlü Butter Chicken'ı ve Japon köri çeşitleri gibi farklı kültürlerden güveçler de bulunuyor. Bu yemeklerin her biri kendi coğrafyasının mutfak geleneğini yansıtıyor. İşte ilk 10'da yer alan o lezzetler…

Peru - Seco de Cabrito

