Yıllar öncesinden sinyal veriyor! Uzmanlar tek tek sıraladı: Beyni içten içe tüketen altı belirti

Depresyon ile demans arasındaki ilişki uzun süredir tartışılıyor. Ancak yeni bulgular, bu bağın sanılandan daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Özellikle orta yaşta ortaya çıkan bazı belirtiler, yıllar sonra gelişebilecek riskler hakkında ipuçları veriyor.