Yıllar öncesinden sinyal veriyor! Uzmanlar tek tek sıraladı: Beyni içten içe tüketen altı belirti

Orta yaşta yaşanan bazı ruhsal değişimler, yıllar sonra beklenmedik bir tabloya işaret edebilir. Yeni bir araştırma, günlük hayatın parçası gibi görünen bazı belirtilerin uzun vadede beyin sağlığıyla bağlantılı olabileceğini gösteriyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2025 23:50
Depresyon ile demans arasındaki ilişki uzun süredir tartışılıyor. Ancak yeni bulgular, bu bağın sanılandan daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Özellikle orta yaşta ortaya çıkan bazı belirtiler, yıllar sonra gelişebilecek riskler hakkında ipuçları veriyor.

Her Belirti Aynı Anlamı Taşımıyor

Araştırma, University College London bünyesindeki bilim insanları tarafından yürütüldü. Çalışmada, 45 ile 69 yaş aralığında olan ve başlangıçta demans tanısı bulunmayan 5 bin 811 kişi 25 yıl boyunca takip edildi.

Analizler, depresyonun tek başına değil, belirli belirtiler üzerinden risk oluşturduğunu ortaya koydu. Özellikle orta yaşta görülen bazı semptomların ilerleyen yıllarda demansla daha güçlü ilişki kurduğu belirlendi.

Araştırmada Öne Çıkan Altı Belirti

Araştırmada demans riskini öngördüğü belirtilen işaretler şunlar:

  • Özgüven kaybı
  • Günlük sorunlarla başa çıkmakta zorlanma
  • İnsanlara karşı sıcaklık ve yakınlık hissinin azalması
  • Sürekli gergin ve huzursuz hissetme
  • Yapılan işleri yeterince iyi yapamadığını düşünme
  • Dikkat toplama ve konsantrasyon güçlüğü
Araştırmacılara göre bu belirtiler sosyal etkileşimin azalmasına ve zihinsel uyarının düşmesine yol açabiliyor.

