Canavar kocaya müebbet hapis cezası! Cezaevinden izinli çıkıp karısını işkence yaparak öldürmüştü
Denizli'nin Tavas ilçesinde cezaevinden izinli çıkan bir kişi, üç çocuk annesi eşini elleri ve ayaklarını iple bağladıktan sonra işkence ederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 19.12.2025 17:22