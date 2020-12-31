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ENGİN ARDIÇ
Gereksiz yazı

Gereksiz yazı

31.12.2020, Perşembe
Hazret-i İsa'nın 25 Aralık'ta doğmadığını, o günün Roma'nın "Mitra bayra" olduğunu, Hristiyan dinini seçecek Romalılar'ı "ürkütmemek" için Katolik kilisesi tarafından benimsendiğini bilmeyen kalmadı. Kazık kadar Romalı'yı korkutmamak için "sünnetin" de kaldırıldığı gibi.
Papalardan biri de bunu itiraf etmişti de, "çok yerleşmiş, artık çok geç, değiştiremeyiz" demişti.
Bu alt tarafı bir "gündönümü" bayramıdır.
Biliyorlar ama gene de coşkuyla kutluyorlar.
Çünkü insanların böyle bahanelere ihtiyacı var.
"Ritüel" çok önemli. İnsanoğlu ritüel olmadan yaşayamıyor.
Bunun gibi, yılbaşının da hiçbir özelliği olmayan rastgele bir gün, yalnızca bir "takvim cilvesi" olduğunu bilmeyen yok.
Ama bu gece kutlanacak.
Evde tepişecekler, Taksim Meydanı'nda yabancı televizyonlardan gördükleri şekilde zıp zıp zıplayıp kadına kıza parmak atamayacaklar. Havaya içki şişesi de fırlatamayacaklar beyin patlatmak üzere.
Yasağı delenleri, "misafir kabul edenleri" de öbür gün gazetelerde okursunuz, gözleri bantlı olarak.
Keşke bu kutlamayı 21 Mart günü yapsaydınız, daha bir anlamlı olurdu.
Ama siz kutlasanız da kutlamasanız da gün döndü, gündüzler uzayacak ve karanlığı yenecek.
21 Haziran'da da, ağlasanız dövünseniz, karalar bağlasanız gündüzler gene kısalmaya başlayacak.
Buncağızı ilkokulda öğretiyorlar.
Ama siz şimdi sevinin.
Belki piyangodan para da çıkar.
Nah çıkar ama siz gene de bekleyin.
Kendini bilen hiçbir kumarbaz, bu kadar düşük ihtimalle kumar oynamaz. Ama zaten kendini bilen insan kumar oynamaz. Milli de olsa, gayrımilli de olsa.
Başağrısı ve mide ekşimesine de hazır olun. Bir yeni yıl klasiği...
Dökülecek yemekleri, ziyan olacak mezeleri, bayatlayacak kuruyemişleri saymıyorum, paranız boldur, size koymaz.
Cadılar Bayramı'nı kutlamamış mıydınız? 2021'de bari kaçırmayın.
Belli ki şu bunalımlı günlerde azıcık gülmeyi, eğlenmeyi özlediniz, hakkınızdır.
Bol bol eğlenin. Televizyonda da birbirinden boktan programlar var.
Oynayan kaldıysa, tombala falan da oynayın.
Okuyun: Yılın olayları, yılın katili, yılın bilmemnesi.
Falınıza da bakın: 2021'de sizi neler bekliyor?
Umarım koronavirüsü beklemiyordur.
Biz de merakla bekliyoruz: Esenyurt'ta "vukuat" sayısı kaç çıkacak?
Ama sevinçliyiz: 2020'yi de ölmeden atlattık... Lumpen bıçağına da virüs belasına da kurban gitmedik.
Takvim değişikliği bayramınızı kutlarım.
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