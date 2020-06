Okuna of

Parti içi muhalefet bu kafayla ne parti içi iktidar olabilir ne de parti dışı iktidar... Demiştik.CHP canım... Başka kim olacak? Bunların sözcüsü Umut Oran. (Muharrem İnce ağzını açmadığına göre.)CHP'yi "" formülü açıklamış." falan gibibirtakım "sonra..." diyor!Bu elbette bir programdır.Programdır ama 1937 yılının programıdır.Bunlar, yani Kemalistler, CHP'nin altı ok sayesinde iktidara geldiğini ya da o sayede iktidarda kaldığını sanıyorlar.Evladım, siz iktidara "" geldiniz ve yirmi yedi yıl diktayla kaldınız. Hiçbir serbest seçimi kazanmış değilsiniz bu programla, "" 1946 seçimini saymazsak...Altı ok bir "" programıdır.Üstelik yamalı bohça gibi, içinde maşallah her şey vardır: Cumhuriyetçilik, halkçılık, laiklik, milliyetçilik, devletçilik, devrimcilik..." ile "" nasıl bağdaşır, bunu biriniz de oturup beş dakika düşünmediniz.Bunun ötesinde... Ne yani, CHP bugün cumhuriyetçi değil midir? Laik değil midir?Günümüzde cumhuriyetçi olmayan mı var, iki "" vardı onlar da öldüler.Devrimci olmalıymış... Ne devrimi yapacaksınız, yazıyı mı değiştireceksiniz takvimi mi?Kalıyor milliyetçilik...Onu da gerek AK Parti gerek MHP "" uyguluyor...Varlık nedeniniz kalmamış, havanda su dövüyorsunuz.Siz biteli yetmiş yıl oluyor, farkında değilsiniz.İktidara gelseniz, otuzlu yıllarda yaptığınız gibi altı oku Anayasa'ya da mı geçireceksiniz yoksa?

***

Bu çapsızlık, bu zavallılık bizi gerçekten üzüyor.Siz bu kafayla Kılıçdaroğlu'ndan ve çevresine çöreklenmiş siyasi çeteden sittin sene kurtulamazsınız ve memleketi de kurtaramazsınız.İsterseniz deneyin: Kemal Bey'i devirin, sonra da bu programla halktan oy isteyin.Küt diye yüzde 15'e, hatta yüzde 10'a düşersiniz, şaşar kalırsınız.En iyisi, o partiyi kapatın gidin, Türkiye de nefes alsın.Bakın Dolunay Partisi bile pes etti...Onların başkanı da "" falan diyordu.Saçmalamak elbette haktır ama büsbütün gülünç olmamak kaydıyla.