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ENGİN ARDIÇ
Abuk

Abuk

28.05.2020, Perşembe
Muhalefet birkaç gündür abuklamıyor, demiştim.
Fena halde yanılmışım. Beni utandırdılar.
Kılıçdaroğlu, çeşme açılış töreni yaptı.
Yani, çeşme açıktı da, musluğun kulağını büküp su akıtma töreni...
Nasıl olmuş anlayamadık, çeşmenin üstünde "pis pis Osmanlıca şeyler" yazıyor, CHP'ye yakışmıyor...
Çeşme, bildiğiniz Üçüncü Ahmed Çeşmesi.
İlk açılışını Nevşehirli Damat İbrahim Paşa yapmıştı da yaşım tutmadığı için katılamamıştım.
Buna karşılık "İmamoğlu'nun İstanbul'u fethine" yetiştim.
(Hatırlarsanız, o televizyon tartışmasında Türkçe bilmeyen İsmail "beni nasıl beğendiniz" diye sormuştu da İmamoğlu bile şaşırmıştı...) Çeşmeyi yaptıran padişah.
Restorasyonu iki yıl önce Vakıflar'dan.
Şimdi musluğunu açan da Kılıçdaroğlu.
Biz orada Kemal Bey'den paçalarını sıvayıp bir de abdest almasını beklerdik doğrusu...
Ama belediyenin takunya yetiştirmesi gerekecekti.
Öyle "tokyoyla" falan olmaz, o çeşmeye yakışmaz.
Hatta bu açılış töreninde, Konya'ya gitmek isterken kendini Kenya'da bulan Recep İvedik'in yaptığı gibi "Osmanlı kılığına" da girebilirlerdi...
Nasıl olur, diyeceksiniz.
"Yasin-i Şerif okuyan Ekrem" vasıtasıyla sağ oyları da toplamak istemiyorlar mıydı, işte en güzel atraksiyon.
Çanakkale'ye "adalet tanrıçası Themis" heykeli dikeceklerdi, onun açılışında da eski Yunanlı kılığına girsinler, sevgili sınıf arkadaşım Ülgür'le birlikte.
Hani şallak mallak...

***

Bu sefer sırada bekleyen abukluk ciddi bir abukluk.
Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ile Babacanoğlu'nun partilerine "ödünç milletvekili" verecekmiş.
Hani Meral Hanım'a yaptığı gibi.
Emirle yirmi mebus birine, yirmi mebus ötekine gidecek. Seçimden sonra da CHP'ye dönecekler. Öyle "kafadan" dönülemeyeceği için de "kazanılır yerlerden" aday gösterilecekler. Kazanamazlarsa dertlerine yanarlar.
Amaç, bunların Meclis'te "el koltuğuyla" da olsa grup kurup seçime girebilmelerini sağlamak.
Çünkü pek öyle "örgütlenmelerini tamamlayabilecek" gibi görünmüyorlar.
Çözümü basittir: Enver Paşa'nın deyimiyle "yok kanun yap kanun"...
Kanunu değiştirirsin, "örgütlenmesini şu kadar ilde tamamlamamış parti, Meclis'te grubu olsa bile seçime giremez" dersin, Kılıçdaroğlu'nu da askerlerini de rezaletten kurtarırsın.
Ama nasıl olsa utanmıyorlar.
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