Muhalefet birkaç gündür abuklamıyor, demiştim.Fena halde yanılmışım. Beni utandırdılar.Kılıçdaroğlu, çeşme açılış töreni yaptı.Yani, çeşme açıktı da, musluğun kulağını büküp su akıtma töreni...Nasıl olmuş anlayamadık, çeşmenin üstünde "" yazıyor, CHP'ye yakışmıyor...Çeşme, bildiğiniz Üçüncü Ahmed Çeşmesi.İlk açılışını Nevşehirli Damat İbrahim Paşa yapmıştı da yaşım tutmadığı için katılamamıştım.Buna karşılık "" yetiştim.(Hatırlarsanız, o televizyon tartışmasında Türkçe bilmeyen İsmail "" diye sormuştu da İmamoğlu bile şaşırmıştı...) Çeşmeyi yaptıran padişah.Restorasyonu iki yıl önce Vakıflar'dan.Şimdi musluğunu açan da Kılıçdaroğlu.Biz orada Kemal Bey'den paçalarını sıvayıp bir de abdest almasını beklerdik doğrusu...Ama belediyenin takunya yetiştirmesi gerekecekti.Öyle "" falan olmaz, o çeşmeye yakışmaz.Hatta bu açılış töreninde, Konya'ya gitmek isterken kendini Kenya'da bulan Recep İvedik'in yaptığı gibi "" da girebilirlerdi...Nasıl olur, diyeceksiniz." vasıtasıyla sağ oyları da toplamak istemiyorlar mıydı, işte en güzel atraksiyon.Çanakkale'ye "" heykeli dikeceklerdi, onunaçılışında da eski Yunanlı kılığına girsinler,sevgili sınıf arkadaşım Ülgür'lebirlikte.Hani şallak mallak...

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Bu sefer sırada bekleyen abukluk ciddi bir abukluk.Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ile Babacanoğlu'nun partilerine "" verecekmiş.Hani Meral Hanım'a yaptığı gibi.Emirle yirmi mebus birine, yirmi mebus ötekine gidecek. Seçimden sonra da CHP'ye dönecekler. Öyle "" dönülemeyeceği için de "" aday gösterilecekler. Kazanamazlarsa dertlerine yanarlar.Amaç, bunların Meclis'te "" da olsa grup kurup seçime girebilmelerini sağlamak.Çünkü pek öyle "" gibi görünmüyorlar.Çözümü basittir: Enver Paşa'nın deyimiyle ""...Kanunu değiştirirsin, "" dersin,Kılıçdaroğlu'nu da askerlerini de rezalettenkurtarırsın.Ama nasıl olsa utanmıyorlar.