147 milyonluk altın nasıl bozduruldu? İslam Memiş o tezgahı anlattı: Merdiven altı eritme...

Büyükçekmece Adliyesi'nden çalınan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün akıbeti merak konusu. Türkiye'nin konuştuğu büyük vurgunun ardından gözler kuyumculara ve altın piyasasına çevrildi. Bu kadar yüklü miktarda altın nasıl elden çıkarıldı? Sınır kapılarında limit ne kadar? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber ekranlarında soygunun 'finansal' boyutunu deşifre etti.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Büşra Arga Büşra Arga
Giriş Tarihi: 12.12.2025 13:09
Adli emanetten çalınan milyonlarca liralık altının nasıl nakde çevrildiği sorusu gündemdeki yerini koruyor. İslam Memiş, hırsızların izlediği yöntemleri ve yasal süreçleri tek tek anlattı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ LİMİTİ 10 BİN EURO

Altınların yurt dışına çıkarılma ihtimalini değerlendiren Memiş, yasal sınırlara dikkat çekerek, "Bir vatandaşın yurt dışına altın çıkarması için 10 bin Euro limiti var. Bunun üzerindeki miktarı beyan etmek ve vergisini ödemek zorunda."

147 MİLYONLUK ALTIN NASIL YURT DIŞINA ÇIKARILDI?

"Eşiyle bile çıksa, üzerindeki takılar dahil bu limitin geçilmemesi gerekiyor. Aksi takdirde gümrükte takılırlar." ifadelerini kullandı.

"MERDİVEN ALTI ATÖLYELERDE ERİTİLMİŞ OLABİLİR"

Çalınan altınların piyasaya nasıl sürüldüğüne dair en güçlü senaryoyu açıklayan Memiş, illegal eritme atölyelerine işaret etti. Memiş açıklamasında, "Bu sektörde hırsızlara özel hizmet veren, merdiven altı eritme atölyeleri var. Hırsızlar buraları çok iyi biliyor. Çalınan altınlar bu atölyelerde eritilip, külçe haline getirilerek izi kaybettiriliyor. Muhtemelen bu altınlar da planlı bir şekilde bu tür yerlerde eritilip nakde çevrildi." ifadelerini kullandı.

KUYUMCUNUN SORUMLULUĞU NE?

Yüklü miktarda altın bozdurma işlemlerinde kuyumcuların yasal yükümlülükleri olduğunu hatırlatan Memiş,
"Kişi 180 bin lira üzerinde bir altın bozduruyorsa, MASAK formunu doldurmak zorunda. Kuyumcu, müşterinin kimlik bilgilerini almak, imzasını attırmak ve gider pusulası düzenlemekle yükümlüdür. Eğer kuyumcu bu prosedürü uygulamaz ve altınların çalıntı olduğu anlaşılırsa, o da suça ortak olmuş sayılır ve yargılanır." dedi.

"PLANLANMADAN YAPILACAK İŞ DEĞİL"

Soygunun organize bir iş olduğuna dikkat çeken İslam Memiş, "Bu kadar altını bir anda elden çıkarmak, eritmek ve yurt dışına kaçırmak plansız yapılacak işler değil. Muhtemelen hırsızlık malını eriten yerlerle önceden anlaşıldı, nakde çevrildi veya kripto paraya dönüştürülerek yurt dışına transfer edildi" değerlendirmesinde bulundu.

