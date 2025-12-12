147 milyonluk altın nasıl bozduruldu? İslam Memiş o tezgahı anlattı: Merdiven altı eritme...

"MERDİVEN ALTI ATÖLYELERDE ERİTİLMİŞ OLABİLİR"

Çalınan altınların piyasaya nasıl sürüldüğüne dair en güçlü senaryoyu açıklayan Memiş, illegal eritme atölyelerine işaret etti. Memiş açıklamasında, "Bu sektörde hırsızlara özel hizmet veren, merdiven altı eritme atölyeleri var. Hırsızlar buraları çok iyi biliyor. Çalınan altınlar bu atölyelerde eritilip, külçe haline getirilerek izi kaybettiriliyor. Muhtemelen bu altınlar da planlı bir şekilde bu tür yerlerde eritilip nakde çevrildi." ifadelerini kullandı.