12 Aralık 2025, Cuma
147 milyonluk altın nasıl bozduruldu? İslam Memiş o tezgahı anlattı: Merdiven altı eritme...
Büyükçekmece Adliyesi'nden çalınan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün akıbeti merak konusu. Türkiye'nin konuştuğu büyük vurgunun ardından gözler kuyumculara ve altın piyasasına çevrildi. Bu kadar yüklü miktarda altın nasıl elden çıkarıldı? Sınır kapılarında limit ne kadar? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber ekranlarında soygunun 'finansal' boyutunu deşifre etti.
Giriş Tarihi: 12.12.2025 13:09