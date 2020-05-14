Huyumdur, en son söylenecek lafı en başta söylerim. Gene öyle yapacağım: Futbol konusunda en akla yakın, en makul çözüm, bu sezonunkabul edilmesiydi...Yani ne şampiyonluk, ne de küme düşme.Basketçilerin yaptıkları gibi.Ağustos, bilemediniz eylül ayına kadar futbol rafa kaldırılacak ve virüs konusundaki gelişmeler beklenecekti.Öyle ya, ligitescil edipTrabzonspor'u şampiyonyapsan, Galatasaray veBeşiktaş camiası kıyametikoparır. (Fenerbahçe'nin pekbir şey koparacak hali yok.)En büyük haksızlık da"düşme hattına girmiş" takımlarayapılır. Puanlar birbirineçok yakın, belki adamlar iki-üçmaç sonra...Fransa'nın yaptığı gibi yapamazsın, orada Paris Saint-Germain çok çok ilerideydi, salgın çıkmasa da şampiyon olacağı belliydi. Zaten kimse de itiraz etmedi.Şimdi federasyon, çözüm sandığıformülünde gene ısrarlı.Ligi 12 Haziran'da yeniden başlatacaklar ve yaz sıcağında bitirecekler.

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Fakatbir tuhaf...El sıkışmak, daha doğrusu "çaaak" yapmak yasak. (zaten uzun süredir unutulmuştu, kazık kadar adamlar birbirleriyle Amerikan veletleri gibi yumruk tokuşturuyorlardı.)Hadi onu anladık. Fakat "sevinmek" de yasak.Nasıl engel olacaksınız? Asist yapan çocuk gol atan arkadaşına sarılırsa üç bin lira ceza mı keseceksiniz?sevineceklermiş... Hakeme iki metreden fazla yaklaşmak yasak. Nasıl ölçeceksiniz?Yedek kulübesinde maske takmak zorunlu ama oyuncularda ve hakemlerde maske olmayacak.Oyuna giren maskesini çıkaracak, sahadan çıkan hemen takacak.Yani oturana virüs bulaşır da koşana bulaşmaz mı?Hareketsiz kalmayacaksın demek ki... Üç hakem maskesiz fakatmaske takmak zorundaymış!Şimdi sıkı durun, en manyak önlemi söylüyorum:Yani her taç atışında. (Kaleciye serbest.)Saha kenarında ellerinde deterjanşişesiyle görevliler mi sıralanacaklar?Elinle topu dikmek de yok, ayağınla dikeceksin.

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Bu maçlardan hayır gelmez. Zaten seyirci de yok.Oynanacak oyun da futbol değilolur.Futbol Federasyonu, Basketbol Federasyonu kadar basiretli çıkmadı.Çünkü futbolda, basketten çok daha büyük bir para dönüyor.Sporcular gerekirse ölsünler ama kulüpler batmaktan kurtulsunlar, mantık bu.Hadi hayırlı olsun bakalım.