Lumpen boş durmuyor demiştik...Şimdi gerçekten kapalı olan Kapalıçarşı'ya gecenin ikisinde damdan girmişler, ip sarkıtıp tutunmuşlar ve aşağı inmişler, bir kuyumcudan dört buçuk kilo altını kalk gidelim yapmışlar, kaçarken de düşürmüşler...Vallahi "" filmindeki o saray soygunu gibi... Orada da tepeden inip mücevherli bir hançeri yürütüyorlardı... Sonra "" filmlerinden birinde Tom Cruise da CIA merkezine böyle sarktı...Güzellikler(!) bununla bitmiyor.(Ayraç içinde ünlem işareti koyduk ki Internet eşekleri bunun "" olduğunu anlasınlar. Çünkü ""...)Bir astrolog, falanca gezegenin bilmemne burcuna girerek "" iddia ediyor...Yaratıcı bir gezegen...O burçtan çıkıp filanca burca girdiğinde de salgın bitecekmiş. Yarattığı gibi yoketmeyi de biliyor.Güzellik bunun neresinde?Güzellik, bu zırvanın pek çağdaş, pek Atatürkçü, yani bilimci, hatta "" bir gazetede yer almasında. Astrolog orada kadrolu çalışıyor.Her gün AK Parti iktidarına küfür eden gazete bu.Kendilerine bir "" vereyim: "" virüsten koruyormuş...Hatta kaynatıp suyunu içersen saçkırana, mayasıla ve belgevşekliğine de iyi gelirmiş.Yılmaz'ın kitabını da rendeleyip üstüne serpeceksin, kaşar peyniri gibi.

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" düzenleyenler görüldü.Elif anlatıyor: "Rezilliğin ev sahibi Mustafa "" diyor.Daha önce gece kulübü işletirmiş, ortamı özlemiş.Suç olduğunu bilmiyormuş.

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Kız arkadaşı Ayşe'yi öldürmekten yargılanan uzman doktor Özgür'ün avukatı diyor ki:

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Profesör Albert Einstein ne demişti?

"İki şey sonsuz ve sınırsızdır" demişti, "biri evren, öteki de insanların aptallığı."

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Einstein'a gene de inanmadıysanız



"Türkiye'nin Afrika Kalkınma Bankası'nın sermayesine yapacağı katkının 94 milyon dolardan 803 milyon dolara kadar çıkarılmasını 'ülke çıkarlarına uygun değil' diyerek sert biçimde eleştiren iki CHP milletvekili, genel kurulda yapılan oylamada evet oyu kullandı.

CHP milletvekilleri Engin Özkoç ile Faruk Sarıaslan'ın 'yanlışlıkla' kabul oyu kullandıkları açıklandı."

(Gazetelerden...)