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ENGİN ARDIÇ
Einstein haklıymış

Einstein haklıymış

01.04.2020, Çarşamba
Lumpen boş durmuyor demiştik...
Şimdi gerçekten kapalı olan Kapalıçarşı'ya gecenin ikisinde damdan girmişler, ip sarkıtıp tutunmuşlar ve aşağı inmişler, bir kuyumcudan dört buçuk kilo altını kalk gidelim yapmışlar, kaçarken de düşürmüşler...
Vallahi "Topkapı" filmindeki o saray soygunu gibi... Orada da tepeden inip mücevherli bir hançeri yürütüyorlardı... Sonra "Görevimiz Tehlike" filmlerinden birinde Tom Cruise da CIA merkezine böyle sarktı...
Güzellikler(!) bununla bitmiyor.
(Ayraç içinde ünlem işareti koyduk ki Internet eşekleri bunun "ironi" olduğunu anlasınlar. Çünkü "Türkiye'de ironi yapma, sahi zannederler"...)
Bir astrolog, falanca gezegenin bilmemne burcuna girerek "virüsü yarattığını" iddia ediyor...
Yaratıcı bir gezegen...
O burçtan çıkıp filanca burca girdiğinde de salgın bitecekmiş. Yarattığı gibi yoketmeyi de biliyor.
Güzellik bunun neresinde?
Güzellik, bu zırvanın pek çağdaş, pek Atatürkçü, yani bilimci, hatta "pozitivist" bir gazetede yer almasında. Astrolog orada kadrolu çalışıyor.
Her gün AK Parti iktidarına küfür eden gazete bu.
Kendilerine bir "tüyo" vereyim: "Nutuk" virüsten koruyormuş...
Hatta kaynatıp suyunu içersen saçkırana, mayasıla ve belgevşekliğine de iyi gelirmiş.
Yılmaz'ın kitabını da rendeleyip üstüne serpeceksin, kaşar peyniri gibi.

***

"Corona partisi" düzenleyenler görüldü.
Elif anlatıyor: "Gece saat birde telefonuma davet mesajı geldi. Taksiye binerek atılan konuma gittim. Villaya girdiğimde yaklaşık 80 kişi alkol alarak eğleniyordu..."
Rezilliğin ev sahibi Mustafa "eğlence ortamını kendim yaptım, ticari amaçla değil" diyor.
Daha önce gece kulübü işletirmiş, ortamı özlemiş.
Suç olduğunu bilmiyormuş.

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Kız arkadaşı Ayşe'yi öldürmekten yargılanan uzman doktor Özgür'ün avukatı diyor ki:
"Müvekkilim doktordur, salgın nedeniyle doktora ihtiyaç var, topluma faydalı olması için tahliyesini istiyorum."

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Profesör Albert Einstein ne demişti?
"İki şey sonsuz ve sınırsızdır" demişti, "biri evren, öteki de insanların aptallığı."

***


Einstein'a gene de inanmadıysanız

"Türkiye'nin Afrika Kalkınma Bankası'nın sermayesine yapacağı katkının 94 milyon dolardan 803 milyon dolara kadar çıkarılmasını 'ülke çıkarlarına uygun değil' diyerek sert biçimde eleştiren iki CHP milletvekili, genel kurulda yapılan oylamada evet oyu kullandı.
CHP milletvekilleri Engin Özkoç ile Faruk Sarıaslan'ın 'yanlışlıkla' kabul oyu kullandıkları açıklandı."
(Gazetelerden...)

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