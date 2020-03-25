25 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
ENGİN ARDIÇ
Salgın günlerinde siyaset

Salgın günlerinde siyaset

25.03.2020, Çarşamba
Bırakın şimdi lumpenlerin "korona" ile "kolera"yı karıştırıp "korella" dedikleri virüsü...
Bırakın hiçbir kural tanımayan ayaktakımını...
Sokağa çıkmak için kendini 61 yaşında göstermeye çalışan 82'likleri... "Beni nüfusta büyük yazmışlar" mavalını okuyan teyzeleri...
"Amca evine gir" uyarısına bıçak çeken cengaver delikanlıları... "Daral" geldiği için karantinadan kaçan tazeleri...
"Virüs görünmüyor ki" diye kendini avutan zırcahilleri... Ona buna ilaç tavsiye eden amatör doktor-besteci-şarkıcıköşe yazarı-romancı-belediye reisi adayı-parti başkanı adayı megalomanları...
Beleş balık yemek için hayatını tehlikeye atanları...
Küçük burjuva kendini korumaya aldı. Büyük burjuva zaten korumalı yaşıyordu.
Topun ağzında olanlar lumpenler.
Fakir ya da zengin, okumuş ya da cahil lumpenler...
Üzülmeyin, ölenler ölecek ama lumpenproletarya dimdik ayakta kalacak.
Eh, bunlarla belki sosyalizmi de getirirsiniz.

***

Dolayısıyla, bırakın kaldırıma yatıp "virüs kaptım, para verin" numarası yapan çakalları...
Bırakın "Sağlık Bakanlığı'ndan geliyoruz" dümeniyle kapı çalıp ev soyanları...
Bırakın virüsle cinsel ilişki kurmayı düşünen sert erkekleri...
Polise telefonla rakı sipariş eden bile çıktı.
Bırakın bir an.
Her gece her kanalda hep aynı şeyleri tekrarlayan kırk altı çeşit profesörden bıktık.
Bir nefes alalım. Konuyu değiştirelim.
Ali Babacan derler bir adam vardı...
Sahi, salgından önce politika diye bir şey vardı...
Futbol da vardı.
"Kadın cinayetleri" falan da vardı tabii.
Trafik ayıları vardı.
Tek tük haberleri geliyor, gene var. Ortadan kalkmadılar da etkinlikleri seyrekleşti.
Salgın geçince gene tam gün hizmetinizde olacaklardır.
Bir de Abdullah Gül diye bir adam vardı...
Araştırma yapmışlar, bu "hengamede" nasıl yaptılarsa...
Salgının daha başlangıç günlerinde...
"Başkanlık seçiminde Erdoğan ile Gül son tura kalsalar oyunuzu kime verirsiniz?"
Yüzde 41.8 Erdoğan çıkmış.
Yüzde 16 da Gül.
Yüzde 42.2 kararsız...
Bu gibi durumlarda adet olduğu üzere kararsızlar dağıtıldığında Erdoğan çatır çatır, açık ara kazanıyor.
"Gül, AK Parti seçmenini kaybetti ama CHP seçmenini kazanamadı" yorumu yapılıyor.
Hani daha partisi kurulmadan altı ay önce "Babacan'a yüzde 20 oy yazan" serseriler vardı.
Umarım virüs mirüs kapmamışlardır.
Kapmazlar çünkü kötülere bir şey olmaz.

***

Abesle iştigal mi oldu şimdi bu?
O zaman şalgam suyu için, Türk Sanat Musikisi dinleyin.
Basının yarı-aydınlarının lafına uyup Albert Camus'nün "Veba" romanına saldırmayın, orada anlatılan aslında Alman işgalidir.
Sizi de virüsten korumaz.
Eve kapananlara okumalık "İnce Memed" tavsiye eden de çıktı.
Onu Kılıçdaroğlu bile aştı yahu...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Sahte peygamberler çıkacak 23.03.2020 Pazartesi
Eksene oraya domates 22.03.2020 Pazar
İyice sapıttılar 21.03.2020 Cumartesi
Lumpen direniyor 20.03.2020 Cuma
Sosyalizm gelmiyor savulmayın 19.03.2020 Perşembe
Korna fürüs 18.03.2020 Çarşamba
Çık dışarıya oynayalım 16.03.2020 Pazartesi
Hırt muhalefet 14.03.2020 Cumartesi
AKP Light 13.03.2020 Cuma
Hitler demokrasisi 12.03.2020 Perşembe
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA