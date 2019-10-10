Sosyete orospuları da savaşa karşı.Ne savaştan anlarlar ne barıştan, onlar ancak "" bilirler.Onlar için savaş, yatak odasında olup bitendir.Eh, ne de olsa ""...Cihangir de savaşa karşı.Ya savaş çıkar da kokain bulamazlarsa halleri nice olur?Bu gibi durumlarda Nazım'ın şiiri de hazırdır:dedin mi iş biter.Suriyeli çocuklar şeker değil dayak yerler, ona aldırmazlar.Başka? Kürt devletinin kurulmasını isteyen FETÖ'cü liberaller de savaşa karşıdırlar.Kürt milliyetçiliğine uşak olmuş Marksistler de karşıdırlar. Sosyalizm uyduramadık Kürdistan verelim abi(!) Amerika'ya teslim olması için içine Amerikan ajanı sokulmuş CHP de karşıdır.Mecbur kalınca "" diye kıvırtırlar.Asıl zor durumda olanlar, faşistlerdir...

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Savaşa karşıyız deseler, faşistlikleri kalmayacak.Değiliz deseler, Erdoğan'ı desteklemiş olacaklar.HDP ya da PKK/YPG ile iş tutsalar kepazelik...Tutmasalar, AK Parti'ye çalışacaklar." diye attılar tuttular.Şimdi kıvırıyorlar: ""...Erdoğan helikopterle Malezya'ya kaçacaktı...Yok yok, üç günlük ömrü kalmıştı, gidiciydi...Televizyonda emekli bir faşist "" deyip duruyordu.(Dolar da yedi liraya çıkacaktı.) Kan akıyor akmasına da, ya kaynanasını kesen damadın bıçağından akıyor, ya trafikte atarlanan manyağın burnundan.

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Arkadaşlar, Türkiye savaşa girmiyor.Çok şükür başımızda Enver gibi bir "" yok. O eskidendi.Türkiye alt tarafı bir "" yapacak.Daha önce de yaptı.Ama on beş kilometrede, ama otuz kilometrede, ama kırk beş kilometrede.(Faşistler bu sefer de "" diye dırlanacaklar.)Ortada fazla abartılacak bir durum yok.O arada elbette şehit de verilecek.Yok öyle yirmi beş kuruşa simit, sıfır zayiatla güvenlik.Faşistler hem gurur duyacaklar, hem ağlayacaklar.Mustafa Kemal Paşa "" demiş olsaydı ne olurduacaba?Bu soruya cevap veremezler.Milli egemenliği, bağımsızlığı, onuru Atatürk gözetirse iyidir, Erdoğan gözetirse kötüdür, öyle mi?Ahmet Kaya'nın dediği gibi, bu ne yaman çelişki anne?