Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1 Ekim'deki açılış konuşmasıçağrısı üzerineydi. Cumhuriyetin ilk yıllarının ardından tekrar yeni ve sivil bir anayasa yazarakilkesinin hakkının verilebileceğini söyleyen Erdoğan, 12 Eylül darbe yönetiminin hazırladığı 1982 Anayasası'nın 2023 Türkiye'sini taşıyamadığını belirtti. Herkesiyeni anayasa çağrısına katılmaya davet etti. Daha önemlisi,ihtiyacının da Meclis'teki yeni anayasa çalışmaları kapsamında değerlendirilebileceğini ve böyleceerdirilebileceğini vurguladı.belirten Erdoğan'ın amacı net: Milletimizi Türkiye Yüzyılı Anayasası'na kavuşturmak.

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Ağır seçim yenilgisinin travmasından henüz kurtulamayan muhalefet ise Erdoğan'ın ısrarlıçağrısına nasıl yaklaşacağını kestiremiyor. Kılıçdaroğlu'nun toparladığı 6'lı Masa ve Halil İbrahim sofrasının hem Meclis çoğunluğunu sağlayamaması hem de cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesiyle muhalefetin üzerinde ortaklaştığı güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışı son buldu. Ülkemizin yeni beş yılı daha cumhurbaşkanlığı sistemi ile götüreceği ve bu sistemin konsolide olacağı görülüyor. Erdoğan'ın sistemdekonusunu değerlendirmeyi muhalefete açması, siyaset yapmalarına imkân açan bir öneri aynı zamanda. Yeni bir büyük uzlaşı ile Türkiye Yüzyılı ideallerini Türk toplumunun farklı kesimlerine ulaştırma çabası.

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Mayıs 2023 seçimlerine giderkenısrarıile muhalefetin etkisiz bir siyaset yaptığınıve kendi cumhurbaşkanlığı sistemi önerilerinigetirmelerinin onları daha etkili kılacağını yazmıştım.Elbette muhalefet kendidayalı cumhurbaşkanlığısistemi önerisini getirmedi. En ortak olduklarıhususu, yani güçlendirilmiş parlamentersistem önerilerini de seçmene benimsetemedive Erdoğan karşıtlığı ile yetindi. Ancak yenilgiyigarantileyecek bir şey yaptılar. Seçimlereaz kala koalisyonun iktidar paylaşımını göstermekiçin 1 cumhurbaşkanı adayı ve 7 cumhurbaşkanıyardımcısı adayı ile fiilen acayip bircumhurbaşkanlığı sistemi teklifi ile seçmeninönüne çıktılar. Sonuç ortada. Bugün, o teklif6'lı masadakilerden tarafından seçim yenilgisininsebeplerinden birisi olarak gösteriliyor.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı sistemini iyileştirme önerisine şiddetle karşı çıkıyor. Hatta 6'lı Masa'daki genel başkanları altına imza attıkları güçlendirilmiş parlamenter sistem fikrinden vazgeçmeleri durumunda kamuoyunda sorgulanacakları uyarısında bulunuyor. CHP ve YSP'nin tartışmayı kökünden reddetme tavrına karşın muhalefetteki sağ partiler süreci izliyor ve Cumhur İttifakı'nın teklifini görmek istiyor. Ayrıca, başörtüsü ve aile meselesinin sistem konusunu reddetmek kadar kolay olmadığını görüyorlar. Muhalefet yorumcuları ise Erdoğan'ın amacını sorguluyor.4 maddeyi laiklikten kurtulmak için değiştirmek istediğini söyleyenler çıksa da daha dikkatli olanlar buna ihtimal vermiyor. Geriyeya daşeklindeki niyet okumaları kalıyor. Milli iradeyi gerçekleştirmek için yola çıkan ve 15 Temmuz darbe girişimi dahil birçok vesayet zincirini kıran AK Parti ve lideri Erdoğan içinarayışı

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Muhalefet sistemdetartışmasına girmeyerek iktidarın çerçevesinden kaçacağını düşünüyor olabilir. Ancak ben aksini düşünüyorum. Bu tartışmadan kaçmak muhalefeti daha dar bir siyasi alana sıkıştıracak. Mart 2024 Yerel Seçimleri de 2028'e kadar sürecek dönemdearayışı ile yoğrulacak. Erdoğan için yeni anayasa gündemi bir yönüylediğer yönüyleeleştirisi bu sürecin iktidara vereceği siyasi malzemelerin sadece bir tanesi.