EKREM İmamoğlu-Özgür Özel tandeminin CHP'si şaibeler ve yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturmalar babında çok kritik bir eşikte. Genel merkez yöneticileri ve hizipler sosyal medya üzerinden birbirlerine sert ve manidar mesajlar göndermeyi sürdürüyorlar. Haftalardır CHP arı kovanını yazıyoruz. Hizipler arası çekişmeler, özellikle Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ekipleri arasındaki taktik oyunlarını yazmaktan biz yorulduk, onlar yorulmadı.



SUÇLAYARAK MOTİVE EDİYOR

102 yılda CHP'de çok kurultay kavgaları oldu, hizipler birbirini yedi, içinden ideolojik çekişmeler sonucu farklı partiler ortaya çıktı ama CHP tarihinde ilk kez yolsuzluklar dolayısıyla soruşturmalara sahne oluyor. Bir asrı aşan ömründe CHP bugünkü kadar demokrasi için bir kara leke ve belirsizlik durumuna düşmemişti.



Yolsuzluk iddiaları girdabında kıvranan CHP'yi adliye koridorlarına düşüren yine kendileri. Dava eden de CHP'li, yolsuzlukla suçlayanlar da CHP'li, tutuklananlar da CHP'li. Özgür Özel şapkasını önüne koyup CHP'yi düştüğü girdaptan kurtaracağına, gerçeklerle yüzleşeceğine, siyaset üretmeye soyunmak yerine haksız ve mantıksızca iktidarı suçlayarak tabanını motive etmeye çalışıyor.



CHP'DEN KAÇAN KAÇANA

Mahkemenin 24 Ekim'de vereceği olası mutlak butlan veya çağrı heyeti kararını CHP'li milletvekilleri ve birçok belediye başkanının beklediği konuşuluyor. Ardından istifaların geleceği kulislere yansımış durumda.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan sonra CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel de AK Parti'ye katıldı. Vural'ın istifası da Çerçioğlu'nda olduğu gibi İmamoğlu-Özel tandemini çok sarstığı, morallerinin çok bozulduğu konuşuluyor. Çünkü Vural'ın gözden kaçmayacak özelliği var. İmamoğlu'yla beraber Beylikdüzü Belediye Başkanlığında, sonra Beykoz Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi onun etkili bir isim olduğunu gösteriyor. Yani İmamoğlu'na yakın olan isimler de terk ediyor. Vural'ın istifa mektubu CHP için ibretlik notlar içeriyor: "Beykoz Belediyesi'ndeki tüm iş ve işlemlerin hukuk çerçevesinde ve dürüstlükten sapmadan, belirli bazı kişilere değil, Beykoz halkının tamamına fayda getirecek şekilde gerçekleştirilmesi olmuştur. Bu konuda vicdanım son derece rahattır. Beykoz halkına ve yetkili makamlara verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur. Ne var ki görev sürem boyunca gösterdiğim bu tutuma karşılık seçilmiş belediye başkanı ve meclis grubumdaki bazı kişilerin yalnızca kişisel hırslarını gerçekleştirmemiş olmam sebebiyle hakaretlere ve cinsiyetçi söylemlere maruz bırakıldım.

CHP'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile duyuruyorum."