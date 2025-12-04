Viral Galeri Viral Liste Kuruluş Orhan sosyal medyada zirvede! Son bölüm çok konuşuldu

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, 6. bölümüyle ekranlara geldi ve yine nefesleri kesti. Bu hafta da izleyiciden tam not alan dizi, sosyal medyada dizi boyunca Türkiye gündeminin ilk 3 sırasında ve dünyanın çeşitli ülkelerinde de sosyal medya gündeminin üst sıralarında yer aldı. #KuruluşOrhan etiketiyle yapılan binlerce paylaşım, Türkiye gündemine girdi. Dizi gece boyunca nefes kesen sahneleriyle çok konuşuldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.12.2025 11:42 Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 12:48
Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde olduğu Kuruluş Orhan dizisi çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

UÇLARDA YÜKSELEN KARANLIK GÖLGE: MABED ŞÖVALYELERİ

6.Bölümde Neler Oldu?

Fatma Hatun ve Halime Hatuna Görücüler Geldi

Bir süredir Malhun Hatun tarafından evlendirilmek istenen Fatma Hatun ve Halime Hatun'a görücüler geldi. Durumu fark eden Nilüfer Hatun, kızların evlenmek istemediğini bir kez daha Malhun Hatun'a hatırlattı. Ancak Malhun Hatun, bu sözler karşısında Nilüfer Hatun'u sert bir dille uyardı.

Orhan Bey Zikir Halkasında

İznik tekfuruyla yaptığı görüşmeden dönen Orhan Bey, yolda zikir eden bir toplulukla karşılaştı. Topluluğun başındaki derviş tarafından karşılanan Orhan Bey, hem derin nasihatler hem de hayır dua aldı.

Orhan Bey Bursa Halkına Şifa Yardımı Gönderdi

Kuşatmadan bunalan Bursa ahalisini düşünen Orhan Bey, halkın gönlünü kazanmak için bir plan yaptı. Kurdurduğu mancınıklarla şehre şifa yardımı gönderen Orhan Bey, hem merhametini hem de liderliğini göstererek önemli bir adım attı.

Orhan Bey Teftişe Çıktı

Tebdil-i kıyafetle pazar yerini teftişe çıkan Orhan Bey, pazarda istifçilik yapan bir tüccar olduğunu öğrendi. Tezgâhın yerini bizzat gidip inceleyen Orhan Bey, durumu kendi gözleriyle gördükten sonra ahlaksız tüccarın cezasının verilmesi için onu Kadı Efendi'nin huzuruna gönderdi.

