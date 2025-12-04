Kuruluş Orhan sosyal medyada zirvede! Son bölüm çok konuşuldu

UÇLARDA YÜKSELEN KARANLIK GÖLGE: MABED ŞÖVALYELERİ

6.Bölümde Neler Oldu?

Fatma Hatun ve Halime Hatuna Görücüler Geldi

Bir süredir Malhun Hatun tarafından evlendirilmek istenen Fatma Hatun ve Halime Hatun'a görücüler geldi. Durumu fark eden Nilüfer Hatun, kızların evlenmek istemediğini bir kez daha Malhun Hatun'a hatırlattı. Ancak Malhun Hatun, bu sözler karşısında Nilüfer Hatun'u sert bir dille uyardı.