Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, prangaları kıra kıra gidiyor. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybediyor.Ülkemizi kuşatmaya kalkanlar kahroluyor. Büyük devlet olarak büyük düşünüyor ve büyük hareket ederken, ülkemize karşı kurgulanan OYUNLARI bozuyoruz. Yakın coğrafyamızın jeopolitiğinde OYUN KURUYORUZ.BİR BÜYÜK başarı hikayesinin kodlarıdır bunlar. Başarı hikayesinde, Türkiye'nin ayağına takılan son pranganın (Aparat PKK) kırılmasında yaşanan İÇ CEPHENİN TAHKİMATINDAN PKK'NIN FESHİNE giden olayların ŞİFRELERİ açalım...Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, kararlı duruşla APARAT PKK'nın feshi ve silahları teslim etmesine yönelik DEVLET PROJESİNİ başlattılar. Başkan Erdoğan "iç cephe" sözlerini ilk olarak 30 Ağustos'taki konuşmasında ifade etti.Büyük taaruzun nasıl bir hazırlıkla gerçekleştiğini anlatan Erdoğan, silah, mühimmat, eğitim, ilave kuvvet gibi hazırlıkların yanı sıra başarıda iç cephenin tahkiminin etkili olduğunun altını kalın çizgilerle çizdi: "Şimdiye kadar nice zorluğun, oyunun nasıl üstesinden gelindiyse, çok daha fazlasının başarılacağına yürekten inanıyorum.Bunun için tek yapmamız gereken iç cephemizi sağlam tutmaktır. İç cephe bizi biz yapan değerlerdir. Biz aynı şeye sevinme, bunun yanında aynı şeye üzülme, aynı şiirde duygulanma, aynı marşta göğsümüzün kabarabilmesi halini hep birlikte yaşamalıyız.Bütün bunlarla beraber iç cephe hedeflerimiz, bizim Kızıl Elma'mızdır. Bizi o hedeflerden vazgeçirmeye, bizi yılgınlığa düşürmeye, bizi usandırıp umutsuzluk girdabına sürüklemeye çalışanlar, işte o iç cepheyi hedef alıyor. Biz o iç cepheyi çökerttirmeyiz.Orada çok kararlıyız..." sözlerini kaydetti.Başkan Erdoğan TBMM açılış konuşmasında da aynı vurguyu yaptı."İktidar ve muhalefetiyle, Meclis'imizin, milletimize güven, hasımlarımıza korku verecek bir atmosferde çalışması, özellikle böyle bir dönemde elzemdir.Meclisteki uyum, mutabakat, karşılıklı saygı çerçevesinde tartışma ve istişare, buradan sokağa yansıyacak, ülkenin huzur ve emniyetine kapı aralayacaktır'' ifadesini kullandı. Erdoğan'ın konuşmasının hemen ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ezber bozan çıkışı yaptı.DEM Partili yöneticilerle selamlaşıp ellerini sıktı, "Yeni bir döneme giriyoruz.Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım" diyerek sürecin kapısını açtı. DEM heyetinin İmralı ziyareti, Meclis'te partiler arası görüşme, terörsitbaşının, miadını doldurmuş PKK'nın feshih çağrısı, Başkan Erdoğan'ın Külliye'de DEM heyeti ile yaptığı DEVLET GÖRÜŞMESİ başarının önemli aşamaları oldu.Erdoğan, Bakanlar ve milletvekilleriyle yaptığı toplantıda "Bütün engelleri aştık, PKK bugün yarın silah bırakacak, örgüt feshedilecek. Ardından hepimiz için yeni bir dönem başlayacak" demişti.Ve nihayetinde PKK KONGRESİ'nin FESİH KARARI (5-7 Mayıs) alması ile çok önemli eşikler geçildi. Sıra silahların teslimine geldi.DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan da sürece ilişkin önemli açıklamalar yaptı. "Türkiye'nin terörle mücadele tarihi ortada.Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu yıllarda hem demokrasiyi ilerletme hem de güvenliği daha iyi noktaya getirme noktasında milli karar mekanizmalarını kullanarak ciddi bir irade ortaya koydu. Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısı, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir cevap vermeyle ilgili örgüt kongre süreci geçirdi. Silahların bırakılması tek başına yetmiyor. İllegal yapılarını istihbari yapılarını ortadan kaldırmaları gerekiyor. Hesap verilebilir bir örgütlenme modelini nasıl ki siyasi partilere STK'lara bu imkan tanınıyor, ondan istifadeyle ilerletilmesi gerekiyor. Biz de olumlu bir beklenti içerisindeyiz.Ama olmaması da hayatın sonu değil. Zaten olmaması durumuna göre biz mücadele içerisindeyiz. Artık silahlı bir mücadelenin olmadığı herkesin saygı duyduğu refahın paylaşıldığı bir bölge inşa etmemiz gerekiyor. Örgütün başka ülkeler için hizmet ettiği ortada. Ben örgütteki insanların da çok memnun olduklarını düşünmüyorum. Var olan yeni şartlara göre bir durumu meydana getirecek bir karar içerisinde olmaları gerekiyor. Biz istihbaratımızın güvenliğimizin geldiği noktada çevrilen oyunları misliyle görüyoruz. Sadece oyunlar değil oyunların arkasını da görüyoruz.Bütün alternatif konulara hazırız. PKK, an itibariyla Türkiye'de metrekare yer işgal edebilir durumda değil" diye konuştu. Güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı da PKK'nın fesih kararı ile ilgili bazı arka plan bilgileri verdi. "Bu kongrenin 6 Mayıs'ta toplanacağı Rudaw'da söyleniyordu.Gelen bilgiler, sözde halk örgütlenmesinin Erbil'de bir toplantı yaptığı, şimdi de Kandil'dekilerin bir toplantı şeklinde... Ben çok güvenilir bir kaynaktan, bu kongreye Öcalan'ın katıldığına dair bir şekilde herhangi bir şey daha okumadım. Sözde kongrede örgüt silahlı yapısını tasfiye ettiği kararını aşağı yukarı çıkartacak. "Artık silahlı mücadelenin sonuna geldik, siyasi alanda mücadeleye devam edeceğiz" şeklinde açıklamalar olacak.Örgüt, Suriye iç savaşının ortaya çıkardığı konjonktürle beraber, ABD ile birlikte yeni imkanlar elde etti.Darbe sonrası (15 Temmuz) alınan çok isabetli tedbirlerle, (Örnek Pençe Kaplan, Pençe Kilit) bölge kontrol edilmeye başlandı. Suriye'de yapılan operasyonlarla Türkiye içinde de örgüte katılımlar büyük ölçüde engellendi. Gelinen noktada, askeri yöntem olarak da temsil ettiği ideoloji olarak iflas etmiş ve çıkmaz içerisinde olan örgüt, giderek marjinalleşme sürecine girmişti. Nihayetinde fesih kararı aldılar. Bu, Türk siyasetini rahatlatır. Tabii gidilmesi gereken çok uzun da bir mesafe var. Örgüt içerisinde daha radikal unsurların provokasyonlarına dikkat etmek lazım" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" hedefinde tarihi eşik aşıldı. Türkiye Yüzyılı'nda, "Terörsüz Türkiye" YENİ DÖNEMİ başladı.