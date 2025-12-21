Terörsüz Türkiye süreci yeni bir aşamaya geldi. 2026 Ocak ayında Terörsüz Türkiye- Bölge sürecinde son eşik geçilecek. Ocak ayında, Meclis'te yasal düzenlemeler yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından geçen AK PARTİ raporunun sonuç bölümü, TÜRKİYE YÜZYILI paradigmasının YENİ DÖNEMİNİ çok iyi işaretliyor. Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetleri iş başına geldiği günden bugüne hayal dahi edilemeyen demokratikleşme adımları attı. Devrim niteliğindeki demokratikleşme hamlelerini yaparken teröre karşı mücadeleyi de en etkin bir şekilde yürütürken, aynı zamanda sorunu çözmek için bireysel ve kolektif adımları da attı.

MALAZGİRT RUHU

Erdoğan'ın kararlı duruşuyla, terörün tamamen tasfiyesi, silahın toplumsal ve siyasal alanda araç olmaktan çıkarılması ve demokratik zeminin güçlendirilmesinde son eşiğe gelindi. PKK'nın illegal ideolojik ve finansal yapılanmalarıyla birlikte yurt içinde ve yurt dışındaki tüm şube, unsur ve uzantılarıyla tasfiye edilmesiyle Türk ile Kürt kardeşler, aralarında engel olmaksızın tekrar muhabbetle kucaklaşacak; Malazgirt ruhu, Kudüs İttifakı, İstiklal Savaşı'nın nüvesi yeniden şekillenecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, eskisinden çok daha Terörsüz Bölgekonusu güçlü olacaktır.

SDG'NİN DURUMU

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye PKK'sı SDG'nin tasfiyesi konusunda NET uyarılarda bulundu. Suriyeli yöneticilerle yaptığımız görüşmelerde kendilerinin SDG'nin entegrasyonuna yönelik tutumunu görüyoruz ve anlıyoruz. Bizim her türlü gelişmeye karşı planlarımız hazır. Ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Bugüne kadar ne yaptıysak yine aynısını yapmaya gücümüz, kudretimiz vardır. Ancak birlik ve bütünlüğünü sağlamak üzere öncelikle yeni Suriye hükümeti gerekli inisiyatifleri geliştirecektir. Biz de buna destek oluruz" ifadelerini kullandı.

SDG'NİN DURUMU

Entegrasyon konusunda ABD ile de görüşmelerin devam ettiğini belirten Güler, "ABD'nin düşünceleri epey değişti. ABD'li dostlarımız şu anda gerçekleri daha iyi görüyor ve bu konudaki görüş farklılığımız azalıyor. Biz ne istediğimizi açık açık ifade ettik. Bu konudan geri adım yok. Mutlak surette Suriye ordusuna entegre olacaklar. SDG de entegrasyondan bahsediyor ama onların bahsettiği birlik halinde entegrasyon. Birlik olarak değil, ferdi olarak entegre olmaları lazım. Aksi halde bunun adı entegrasyon olmaz" sözlerini kaydetti. Yaşar Güler SDG açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına, farklı adlar altında faaliyet göstermesine, kısacası hiçbir terör oluşumuna ve oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim. Terörü ve teröristi kullanarak jeopolitik dizayn girişimlerini, terörü aparat yapmak isteyen ve bölge barışını hedef alanları görüyor ve biliyoruz. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri olarak meydana gelebilecek her türlü gelişme karşısında ülkemizin hak ve menfaatlerini en üst seviyede korumaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır."

SONUÇ: Evet. Türkiye, "Terörsüz Türkiye-Terörsüz Bölge" sürecini emin adımlarla yürütüyor. Bu konuda geri adım atmak yok. AK Parti raporunda, süreçle ilgili geniş boyutlu saptamalar yaptı. SDG'nin de mutlaka Suriye Ordusu'na entegrasyonu gerekiyor... İnşallah 50 yıllık kangren olan sorun sona erecek...