Yeni yıl öngörüleri

03.01.2026, Cumartesi

"Dünya tek bir ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu." Bu sözü Napolyon Bonapart'a söyleten şüphesiz İstanbul'un tarihteki rolüdür. İstanbul bir dünya şehridir. İnsanlığın asırlar boyunca bıraktığı izleri taşıyan, medeniyetlerin renklerini verdiği bir tablodur adeta. Napolyon'un meşhur sözü, 200 yüzyıl sonra gerçek oldu. İstanbul-Türkiye, 2025'te bölgesel ve küresel diplomasinin merkezi haline geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün dünyanın en tecrübeli 4 liderinden biri. Dünya liderleri ile buluşmalarıyla, küresel zirvelerde yaptığı derinlikli konuşmalarıyla, dünya meselelerinde arabuluculuk özellikleriyle 2025'te Türk dış politikasının çok hareketli bir dönemden geçmesini sağladı. Türkiye, 2025 yılı boyunca çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet yetkililerinin katıldığı zirve, forum ve toplantılara ev sahipliği yaparak diplomatik temasların önemli merkezi haline geldi. Türkiye, 2026'da da diplomatik gücünü uluslararası zirvelere ev sahipliği yaparak gösterecek. Bu yıl üç büyük zirveyi gerçekleştirecek.

NATO ZİRVESİ

7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuncusu haziran ayında Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenmiş, zirvede üye ülkelerin savunma artırılması hedefi ele alınmıştı. C

OP31 ZİRVESİ

9-20 Kasım'da açılış İstanbul'da, ana konferans etkinlikleri Antalya'da gerçekleştirilecek. 196 ülkenin liderinin katılmasının beklendiği COP31 Zirvesi'nde Türkiye, gündemi belirleyecek.

TÜRK DEVLETLER ZİRVESİ

Türkiye, etkin bir konumda bulunduğu Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü zirvesine de 2026'da ev sahipliği yapacak. Söz konusu uluslararası zirveler, Türkiye'nin küresel diplomasiye yön veren ülkeler arasındaki konumunu güçlendirmesi açısından büyük önem taşırken, Türkiye, "zirveler yılında" diplomatik görünürlüğünü ve etkisini daha da artıracak.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

2025'te, Türkiye-ABD ilişkilerinde en çok öne çıkan başlık savunma sanayi işbirliği oldu. Ancak yoğun görüşmelere rağmen CAATSA (Amerikan'ın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarının kaldırılması ve Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına dönmesi konusunda somut gelişme yaşanmadı. 2026'da da bu konunun Türk-Amerikan ilişkilerinin önde gelen gündem maddelerinden biri olması bekleniyor. 2026'da yoğunlaşması beklenen süreçlerden biri de Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında yeni güvenlik mimarisinin oluşumu olacak.

SONUÇ: Türkiye, 2026'da Başkan Erdoğan liderliğinde 360 derece bakışlı olarak dünyanın birçok ülkesi ile yakın temasta olacak. Bölgesel gücünü tahkim ettirip Suriye, Gazze, Rusya-Ukrayna'da barış ve huzur için, Akdeniz, KKTC, Ermenistan ve Afrika'da sorunlara çözüm bulmak için yine başrolde yer alacak.

