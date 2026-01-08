Dünyanın belirsizlik yaşadığı bir süreçte, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, geleceği çok iyi okuyarak gerçekleştirilen İÇ ve JEOPOLİTİK hamleler, Türkiyemiz için büyük bir şans.

Dünyanın en tecrübeli Lideri Erdoğan azgın denizlerde TÜRKİYE GEMİSİNİ korunaklı limanlara yürütüyor. 1 Ekim 2023 yılında Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı tarihi konuşmasında, İÇ CEPHENİN SAĞLAMLIĞI üzerinde derinlikli ifadelerde bulunmasının anlam ve önemi, çivisi çıkan dünya gerçekleri karşısında ne kadar hayati olduğu ortaya çıktı.

İÇ CEPHE ÇIKIŞI

Erdoğan'ın İÇ CEPHE çıkışı bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye'nin millî birliğini ve gücünü pekiştirme arayışının bir yansımasıydı. Tarihsel vurguyu yapan Erdoğan, iç uyumun ve milletin kolektif birliğinin, askerî bir yenilgiden daha büyük, varoluşsal bir tehdidi engelleyici nitelikte olduğunu gözler önüne serdi. Bu stratejik söylem, köklerini Türk Kurtuluş Savaşı dönemindeki Mustafa Kemal Atatürk'ün "İÇ CEPHEYİ SAĞLAM TUTMAK ZORUNDAYIZ" ifadelerinin Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından takipçisi olunmasıdır.

Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yönelik DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR eleştirileri ve Katil-Netanyahu'nun Gazze'deki soykırıma karşı haykırışı, dışarıda etkili bir eylem için iç gücün ön koşul olduğu vurgusunun zeminini oluşturuyordu. "İç cephe" sadece iç uyumla ilgili değil; aynı zamanda Türkiye'nin küresel çapta güç ve etki projeksiyonu için stratejik bir zorunluluktur. MHP Lideri Devlet Bahçeli de "iç cephe" kavramının en güçlü savunucularından lider olarak Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile beraber yol yürüyor. Türkiye'nin dünyada yaşanan gelişmeler karşısında stratejilerini belirlediğini, adımlarını planladığını ve yere sağlam basıp, hiçbir işini şansa bırakmadığını Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle vurguladı.

EMPERYALİST BİR PRANGA

Erdoğan ve Bahçeli'nin, İÇ CEPHEYİ SAĞLAMLAŞTIRMAK için başlattıkları TERÖRSÜZ TÜRKİYE-BÖLGE sürecinin önemi ABD Başkanı Trump'ın GÜÇLÜNÜN HUKUKUNU devreye sokmasıyla çok daha iyi anlaşılmaktadır. Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili önemli açıklamalar yaptı: "Terörsüz Türkiye' sürecini kararlılıkla devam ettirerek, 40 senedir ülkemizin enerjisini ve kaynaklarını sömüren terör sorununu kökten çözeceğiz. İnşallah bunu da suhuletle, sabırla, sağduyuyla yapacağız. Terörün karanlık gölgesinin olmadığı bir ülkede ve bölgede yaşamanın getireceği büyük kazanımlara odaklanarak bu hedefimize ulaşacağız." Erdoğan, önemli bilgiler verdi: "On yıllardır farklı biçimleriyle mücadele edilen terör belasının, Türkiye'nin ayağına vurulmuş emperyalist bir prangadır. DEAŞ'ından FETÖ'süne, DHKPC'sinden PKK'sına gayrimeşru yapıların hepsi birer aparat olarak bu amaçla kullanılmıştır.

Kahraman güvenlik kuvvetlerimizin destansı mücadelesi, savunma sanayimizdeki atılımlarımızın ülkemize sağladığı yetenekler, hak ve özgürlükler alanında hayata geçirdiğimiz tarih reformlar ve milletimizin engin basireti sayesinde terör musibetinden ebediyen kurtulma noktasında önemli bir fırsat yakaladık." Erdoğan'ın final sözleri çok önemli oldu: "Türk ve Türkiye düşmanlarının sinsi tuzaklarına düşmeyeceğiz. İç cephemizi sağlam tutacak, güçlendirecek, orada gedik açmak için fırsat kollayanlara karşı daima uyanık olacağız."