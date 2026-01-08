Viral Galeri Viral Liste Süper Kupa final maç biletleri satışa çıktı! En ucuz koltuk 1500 TL: İşte bilet fiyatları

Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek Turkcell Süper Kupa Finali öncesi bilet satışları başladı. İstanbul'da oynanacak dev derbinin bilet fiyatları ve satış koşulları netleşti. Listeye göre en ucuz koltuk 1500 TL. Futbolseverlerin gözü şimdi cumartesi akşamı oynanacak kritik mücadelede.

Türk futbolunun iki ezeli rakibi Galatasaray ile Fenerbahçe, bu kez Turkcell Süper Kupa Finali'nde kozlarını paylaşacak. Dev final öncesinde taraftarların merakla beklediği bilet süreci resmen başladı. Detaylar haberimizde.

SÜPER KUPA FİNALİ MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasının ardından final karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu. Büyük derbiyi tribünden takip etmek isteyen futbolseverler için bilet fiyatları ve satış detayları da netlik kazandı.

Taraftarlar, Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa Finali'nin biletlerini passo.com.tr internet sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden satın alabiliyor. Taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünlerden biletlerini temin edebilecek.

Final karşılaşması için belirlenen bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:

Galatasaray A.Ş. – Batı Tribün: 3.000 TL

Fenerbahçe A.Ş. – Doğu Tribün: 3.000 TL

Galatasaray A.Ş. – Güney Tribün: 1.500 TL

Fenerbahçe A.Ş. – Kuzey Tribün: 1.500 TL

SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Turkcell Süper Kupa Finali'ne İstanbul ev sahipliği yapacak. Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek dev mücadele, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

