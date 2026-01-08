Viral
Süper Kupa final maç biletleri satışa çıktı! En ucuz koltuk 1500 TL: İşte bilet fiyatları
Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek Turkcell Süper Kupa Finali öncesi bilet satışları başladı. İstanbul'da oynanacak dev derbinin bilet fiyatları ve satış koşulları netleşti. Listeye göre en ucuz koltuk 1500 TL. Futbolseverlerin gözü şimdi cumartesi akşamı oynanacak kritik mücadelede.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2026 17:30
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:55