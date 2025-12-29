Siyonist-Gazze kasabı Netenyahu, ABD Başkanı Trump ile bugün Florida'da bir araya gelecek. Trump'ın Florida'daki özel konutu Mar-a-Lago Malikanesi'nde yapılacağı açıklanan görüşmede gündemin geniş olduğu belirtiliyor. Diplomatik çevrelere göre, Netenyahu AĞLAMAYA gidiyor. Görüşmede önemli kilit konulardan bir çoğu Türkiye'nin jeopolitik hamlelerini bire bir ilgilendireceği ifade ediliyor:

1) Gazze'de ikinci aşamaya geçilmesi, Türk askerinin Gazze gücünde olmasına siyonist Netenyahu'nun karşı çıkışı... Trump ise Türkiye'nin Gazze'de olmasını istiyor. Buradan çıkacak karar çok önemli.

2) Suriye'de son durum. Netenyahu, aparat PKK-SDG için ağlayacak, sızlayacak. İsrail'in işgal ettiği Golan tepeleri, Suriye'nin güney kısmındaki Dürzüleri kışkırtmaları, Türkiye'nin PKK-SDG'yı tasfiye etme hamleleri gibi konular ele alınacak.

3) Gazze'de Hamas ve Lübnan'da Hizbullah'ın silahsızlandırılması.

4) İran seçenekleri, İsrail'in askeri müdahalesi veya ortak bir İsrail-ABD müdahalesi gibi seçenekler masaya gelecek.

5) İsrail-Güney Kıbrıs Rumları- Yunanistan arasındaki şer ittifakının olası değerlendirmeleri...

6) İsrail'in Kıbrıs Rumları ve Yunanistan'ı silahlandırmasının değerlendirilmesi.

GAZZE ÇOK ÖNEMLİ

Diplomatik kulislere göre, Trump Gazze'de ikinci aşamaya geçmek istiyor. Trump'ın Başkanlık yapacağı Barış Kurulu'ndaki diğer üyelerin kim olacağı konuşuluyor. Barış Kurulu'nun emrinde, Geçici Teknokrat Yönetimi oluşturulacak. Gazze, halka temel kamu hizmetlerini ve belediye yönetimlerini sağlamakla görevli, apolitik ve teknokratlardan oluşan geçici bir Filistinli komite tarafından yönetilecektir. Uluslararası İstikrar Gücü: ABD, Arap ve uluslararası ortaklarıyla iş birliği içerisinde, Gazze'ye bir an önce konuşlandırılacak olan geçici bir Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak. Türkiye'nin Gazze İstikrar Gücü'ne katılımına yönelik katil Netenyahu'nın kirli tezgahları sürüyor.

Aparat PKK-SDG'nin Suriye yönetimine entegrasyonu için süre 31 Aralık'ta bitiyor. Şu anlarda arka kapı görüşmeleri hızlandı. Netenyahu, PKK-SDG'yı kışkırtıyor, 10 Mart mutabakatının tamamlanmasını engelleyen tavırlar içinde... Suriye Enformasyon Bakanlığı, terör örgütü PKK/SDG'nin hükümet açısından müzakere edilemez ve uygulanamaz taleplerde ısrar etmesi nedeniyle taraflar arasında anlaşmaya varılamadığını duyurdu. Bu açıklama, Netenyahu'nun Suriye'yi parçalamak için PKK-SDG'yı nasıl kullandığını net olarak gösteriyor. Netenyahu'nun iliklerine işlemiş bir Osmanlı korkusu bugünlerde uykularını kaçırıyor. Ancak göremedikleri şey şu... "Korkunun ecel faydası yok, bir gün mutlaka o korktukları kapısını çalar". NOKTA.