Kariyer için ilk adım! Ulusal Staj Programı başvuruları 16 Mart’ta sona erecek: İşte şartlar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından bu yıl "İŞKUR'la Geleceğini Şekillendir" temasıyla hayata geçirilen 2026 Ulusal Staj Programı'nın başvuru süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen program, gençlerin iş hayatına geçişini kolaylaştırmayı ve kariyer basamaklarının ilk adımlarını atmalarını hedefliyor.