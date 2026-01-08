Viral Galeri Viral Liste Kariyer için ilk adım! Ulusal Staj Programı başvuruları 16 Mart’ta sona erecek: İşte şartlar

İŞKUR tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen 2026 Ulusal Staj Programı'na başvurular 6 Ocak'ta başladı ve 16 Mart'a kadar yapılabilecek. Üniversite öğrencileri kamu ve özel sektörde staj imkanı, deneyim ve kariyer fırsatına erişebilecek.

Giriş Tarihi: 08.01.2026 20:51
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından bu yıl "İŞKUR'la Geleceğini Şekillendir" temasıyla hayata geçirilen 2026 Ulusal Staj Programı'nın başvuru süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen program, gençlerin iş hayatına geçişini kolaylaştırmayı ve kariyer basamaklarının ilk adımlarını atmalarını hedefliyor.

BAŞVURULAR 16 MART'A KADAR DEVAM EDECEK

Programa başvurular 6 Ocak'ta açıldı ve internet üzerinden yapılabiliyor. Adaylar, ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr adresi üzerinden 16 Mart 2026 saat 23.59'a kadar başvurularını tamamlayabilecek. Bu tarihten sonra sistem başvuru alınmayacak.

NASIL BAŞVURULUR?

Ulusal Staj Programı'na başvurular yalnızca dijital ortamdan alınıyor. Adayların e-Devlet sistemi üzerinden işlem yapması gerekiyor.

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gerekenler:

📌Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

📌Son başvuru tarihi: 16 Mart

📌Eksik veya hatalı başvurular değerlendirmeye alınmayacak

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapabilecek adaylarda aranacak kriterler:

  • Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün eğitim programlarında öğrencilik statüsünde olmak
  • 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 2026 itibarıyla)

  • Aşağıdaki öğrenim düzeylerinden biri için eğitim görüyor olmak:

Lisans öğrencileri:

2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri programa katılabilir

Ön lisans öğrencileri:

1. ve 2. sınıf öğrencileri programa katılabilir

Lisansüstü öğrencileri (yüksek lisans ve doktora):

Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak koşuluyla başvuru yapabilir

  • Not ortalaması en az 2,00 olmak (4,00 üzerinden)

  • Program kapsamı dışında kalanlar:

Tıp, diş hekimliği ve öğretmenlik gibi özel staj programı bulunan bölümlerde eğitim gören öğrenciler bu programa dahil değildir

STAJ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrenciler, akademik ve kişisel yeterliliklerine göre değerlendirilecek. Kurumlar, puanlama sistemi üzerinden uygun gördükleri adaylara staj teklifi sunacak.

