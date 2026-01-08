Viral
Kariyer için ilk adım! Ulusal Staj Programı başvuruları 16 Mart’ta sona erecek: İşte şartlar
İŞKUR tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen 2026 Ulusal Staj Programı'na başvurular 6 Ocak'ta başladı ve 16 Mart'a kadar yapılabilecek. Üniversite öğrencileri kamu ve özel sektörde staj imkanı, deneyim ve kariyer fırsatına erişebilecek.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2026 20:51