Yabancı istihbarat servislerinin aparatı terör örgütü PKK'nın 47 yıllık terör belasını sona erdirecek hamleler Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin güçlü çıkışlarıyla son aşamaya geldi.

Erdoğan'ın, "terör örgütü PKK'nın tasfiyesiyle Türkiye dünden daha güçlü ve ihtişamlı bir şekilde dimdik ayakta duracak. Terörün sona ermesiyle Türkiye, eskisinden çok daha güçlü ve özgüvenli olacak.

Kaynaklar terörle mücadele için değil, kalkınma, refah ve müreffeh bir Türkiye için seferber edilecek" sözleri çok ama çok önemli.

Terör Örgütü PKK'ın feshi ve silah bırakma kararının ardından Meclis bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, sürece özgü yasal düzenleme önerilerini içeren "politika belgesi" niteliğindeki raporun yazım aşamasına geldi.

AK PARTİ, MHP, DEM Parti, CHP, Yeni Yol, TİP, EMEP, DSP raporlarını komisyona sundu. CHP raporun da, yasa önerisi yerine demokratikleşme paketi öneriyor.



AK PARTİ'NİN RAPORUNDA 15 başlık şöyle:

I. Giriş

II. AK Partinin Meseleye Bakışı

III. AK Parti Döneminde Atılan Tarihi Adımlar

IV. Çözüm Arayışlarımız

V. Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye

VI. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Çalışma Seyri ve Temsili

VII. İlkesel Eşik: Tespit ve Teyit Mekanizması

VIII. Kamu Düzeni ve Süreç Yönetimi

IX. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge

X. Ekonomik Etkiler

XI. Uluslararası Tecrübeler ve "Türkiye Modeli"

XII. Hukuki Düzlem: Müstakil ve Geçici Kanun

XIII. Toplumsal Uyum

XIV. Tasfiye Sonrası Demokratikleşme Perspektifi

XV. Sonuç

SURİYE VE PKK-SDG ŞARTI...

Raporda Suriye ve YPG Şartı:

10 Mart Mutabakatı Vurgusu var. Raporun dış politika ve sınır güvenliği kısmında Suriye denklemi ön plana çıkıyor. Terörsüz Türkiye vizyonunun hayata geçmesi için Suriye'nin kuzeyindeki YPG varlığına dair sert çizgiler çekildi.

10 Mart'ta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet el Şara ile SDG'li terörist Mazlum Abdi arasında imzalanan protokolü bitişine 11 gün kala (31 Aralık son gün) kritik bir aşamaya girdi. SONUÇ: Türkiye, tam bağımsızlık için önündeki tüm engelleri kaldırıyor. Tarihe büyük kazanım olarak geçecek bu adım, Türkiye'nin artık çok büyük bir aktör olarak kararlar almasını sağlayacak.

Dünya büyük bir gerilimden geçerken, Terörsüz Türkiye adımının ne kadar büyük bir atılım olduğu gelecek yıllarda çok daha iyi anlaşılacak. Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere geri kalmış bölgelerde kalkınma hızlanacak, göç tersine dönecak; insanlar kendi memleketlerinde çalışma ve yaşama imkânı bulacak. Tarım, hayvancılık ve yerel sanayi sürdürülebilir şekilde gelişecek.