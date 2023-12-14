CHP Eşbaşkanı Özgür Özel, eski ismi HDP olan yeni ismi DEM olan PKK'nın siyasi uzantısı partinin genel merkezine gitti. Yerel seçimlerde de işbirliği yapmak istediğini söyledi. Peki DEM'in yeni eşbaşkanları bir aydan beri her yerde "aday çıkaracağız" diyorlardı.

Ben sosyolojik bir benzetme yaparak aman yanlış anlaşılmasın Özgür Özel'in DEM ziyaretini NİKAH TAZELEMEYE yönelik bir girişim olarak görüyorum.

CHP ile HDP, yani Dem zaten beraber yürüyorlar yollar da aynı suyu içiyorlar.

CHP ile HDP nikâhını Kemal Kılıçdaroğlu ile Selahattin Demirtaş 2010 yılından, 2013'e kadar gizli flört şeklinde geçiştirdi. 2013'te de önce Kılıçdaroğlu, ardından Demirtaş ABD'ye gitti ve iki parti arasındaki nikah Washington'da kıyıldı.

Hatırlarsınız, Demirtaş da Kılıçdaroğlu da "Erdoğan'ı Başkan yaptırmayacağız" saçmalığıyla ortaya çıktılar. Taksim gezi kalkışmasından 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi, 2015 genel seçimi, 2017 anayasa referandumu, 2018

Cumhurbaşkanlığı seçimi, 2019 yerel seçimi ve 2023 Mayıs seçimlerinde CHP-HDP birlikteliği sürdü.

Şimdi 31 Mart seçimleri için nikah tazeleme peşindeler. Yani CHP'de başkan değişse de kafa değişmez. HDP'de de isim değişse kafalar aynı kalır. Kirli pazarlıklar, sinsi planlar yaparak yerel seçimlerde aday çıkaracaklar veya çıkarmayacaklar.

CHP biliyor ki İstanbul ve Ankara'da PKK'nın siyasi kolu olan HDP ya da yeni adıyla DEM'le ittifak yapmak zorunda. Yoksa kazanma şansları yok. Bunu Özel de biliyor İmamoğlu da biliyor. Dem adlı partinin eş başkanları da bu kez İstanbul ve Ankara'dan daha çok pay istiyor. Elbette Ankara'dan İstanbul kadar pay alma şansları yok. Kirli pazarlıklar bakalım nasıl noktalanacak.



SONUÇ

Özgür Özel, PKK'ya yakın olsa da sosyalistlere, eski Marksistlere yöneldi.

Ekrem İmamoğlu da Meral Akşener ve sağ partilerin peşine düştü. İmamoğlu, seçimlerin hemen öncesinde hakaret ettikleri Muharrem İnce'yi bile Meral Akşener'e gönderiyor.

CHP ile HDP görünümlü Dem, belli ki aynı yastıkta kocamaya karar vermişler.

Peki CHP'de ne değişti!!!