Süheyl Batum kimdir? Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte yönetim kurulu listesi

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Süheyl Batum, Mayıs ayının başında listesini teslim etmişti. Yönetim Kurulu asil listesinde Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı, Suat Sarı gibi isimleri yer veren Batum, İstanbul Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Anayasa Hukuku dersleri verdi. Peki Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte tüm merak edilenler...