Süheyl Batum kimdir? Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte yönetim kurulu listesi
Galatasaray Spor Kulübü, 25 Mayıs itibariyle gerçekleşiyor. Mevcut başkan Dursun Özbek'in rakibi olan aday Süheyl Batum, mesleği, kariyeri ve başarılarıyla sarı-kırmızılı taraftarların dikkatini çekiyor. Galatasaray Lisesi'nde orta ve lise eğitimini tamamlayan Batum, üniversite öğrenimini Fransa'da gerçekleştirdi. 2011 yılında milletvekili seçilen Batum'un, Galatasaray camiasındaki etkisi ve tecrübesi merak konusu olarak öne çıkıyor. Peki Süheyl Batum kimdir?
Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Süheyl Batum, Mayıs ayının başında listesini teslim etmişti. Yönetim Kurulu asil listesinde Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı, Suat Sarı gibi isimleri yer veren Batum, İstanbul Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Anayasa Hukuku dersleri verdi. Peki Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte tüm merak edilenler...
SÜHEYL BATUM KİMDİR?
Bedii Süheyl Batum, Türk hukuk eğitimi ve siyaset alanında tanınmaktadır. 6 Mayıs 1955'te dünyaya gelen Batum, akademik ve siyasi kariyeriyle dikkat çeker. Galatasaray Lisesi ve ardından Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldıktan sonra, Türkiye'ye dönerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde akademik hayatına başlamıştır.
Akademik kariyeri boyunca, İstanbul Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Okan Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerde Anayasa Hukuku dersleri verdi.
Batum, aynı zamanda evli ve iki çocuk babasıdır.
SÜHEYL BATUM YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman
Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.
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- Süheyl Batum kimdir? Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte yönetim kurulu listesi
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