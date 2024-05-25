Emekliye destek ve zam bir arada! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye okkalı avantajlar listelendi! 10.000 TL üstü ve 27 bin TL altı maaş alana...

Yeni Destekler ve Hizmetler

Bakan Işıkhan, emeklilerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla birkaç yeni hizmeti duyurdu. Emekliler, tek telefonla SGK danışmanlarına ulaşabilecek. Ayrıca, emeklilere yönelik hizmetlerin duyurulması için "emekliler.gov.tr" internet sitesi kısa sürede erişime açılacak. İşte açıklanan bazı destekler:

Yurt ve Tesis Kullanımı: KYK bünyesindeki yurtlar yaz aylarında emeklilerin ücretsiz kullanımına açılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki tesisler de tüm emeklilere ücretsiz hizmet verecek.

İndirimler: Emekliler, kamuya ait misafirhane, öğretmenevleri, sosyal tesis ve konukevlerinden %15 indirimli faydalanabilecek. PTTcell tarafından özel bir Emekli Paketi oluşturuldu, PTT Kargo'da emeklilere özel indirim sağlanacak ve TCDD ana hat trenlerinde %10 indirim uygulanacak.

Özel Kart: Emeklilere, fatura ödemeleri, eczane ve market harcamalarında indirimler sunacak bir emekli kartı verilecek. Bu kartla yapılan alışverişlerde belirli indirimler tanımlanacak.