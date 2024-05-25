25 Mayıs 2024, Cumartesi
Emekliye destek ve zam bir arada! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye okkalı avantajlar listelendi! 10.000 TL üstü ve 27 bin TL altı maaş alana...
Milyonlarca emekli ve memur için Temmuz ayı maaş artışlarının detayları şekillenmeye başladı. Ocak ayında %49.25 oranında eşit zam alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, Temmuz ayında yeni zam oranlarını bekliyor. Maaş artışları, enflasyon oranlarına göre belirlenecek ve iki farklı formülle hesaplanacak.
Giriş Tarihi: 25.05.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 09:34
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