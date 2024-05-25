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Emekliye destek ve zam bir arada! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye okkalı avantajlar listelendi! 10.000 TL üstü ve 27 bin TL altı maaş alana...

Milyonlarca emekli ve memur için Temmuz ayı maaş artışlarının detayları şekillenmeye başladı. Ocak ayında %49.25 oranında eşit zam alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, Temmuz ayında yeni zam oranlarını bekliyor. Maaş artışları, enflasyon oranlarına göre belirlenecek ve iki farklı formülle hesaplanacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 09:34
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Emekliye destek ve zam bir arada! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye okkalı avantajlar listelendi! 10.000 TL üstü ve 27 bin TL altı maaş alana...

2024 yılı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından "Emekliler Yılı" ilan edilmesinin ardından, emeklilere yönelik pek çok yeni destek ve hizmet duyuruldu. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere sunulacak desteklerin bir kısmını açıkladı ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Emekliye destek ve zam bir arada! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye okkalı avantajlar listelendi! 10.000 TL üstü ve 27 bin TL altı maaş alana...

Ocak Ayında Başlayan Destekler

Ocak ayında yapılan düzenlemelerle emeklilere refah payı ve taban maaş artışı sağlanmış, ikramiyelere %50 zam yapılmış ve promosyon miktarları artırılmıştı. Bu dönemde indirimler ve ücretsiz hizmetlerle ilgili de çeşitli çalışmalar başlatıldı.

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Emekliye destek ve zam bir arada! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye okkalı avantajlar listelendi! 10.000 TL üstü ve 27 bin TL altı maaş alana...

Yeni Destekler ve Hizmetler

Bakan Işıkhan, emeklilerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla birkaç yeni hizmeti duyurdu. Emekliler, tek telefonla SGK danışmanlarına ulaşabilecek. Ayrıca, emeklilere yönelik hizmetlerin duyurulması için "emekliler.gov.tr" internet sitesi kısa sürede erişime açılacak. İşte açıklanan bazı destekler:

Yurt ve Tesis Kullanımı: KYK bünyesindeki yurtlar yaz aylarında emeklilerin ücretsiz kullanımına açılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki tesisler de tüm emeklilere ücretsiz hizmet verecek.

İndirimler: Emekliler, kamuya ait misafirhane, öğretmenevleri, sosyal tesis ve konukevlerinden %15 indirimli faydalanabilecek. PTTcell tarafından özel bir Emekli Paketi oluşturuldu, PTT Kargo'da emeklilere özel indirim sağlanacak ve TCDD ana hat trenlerinde %10 indirim uygulanacak.

Özel Kart: Emeklilere, fatura ödemeleri, eczane ve market harcamalarında indirimler sunacak bir emekli kartı verilecek. Bu kartla yapılan alışverişlerde belirli indirimler tanımlanacak.

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Emekliye destek ve zam bir arada! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye okkalı avantajlar listelendi! 10.000 TL üstü ve 27 bin TL altı maaş alana...

Devam Eden Çalışmalar

Bakan Işıkhan, emekliler için devam eden yedi ana destek başlığını da açıkladı:

Ulaşım Desteği: Belediyelerin sunduğu toplu taşıma hizmetlerinin yanı sıra, uçak ve tren biletlerinde emeklilere indirimli veya ücretsiz ulaşım imkanları sağlanacak.

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Emekliye destek ve zam bir arada! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye okkalı avantajlar listelendi! 10.000 TL üstü ve 27 bin TL altı maaş alana...

İletişim Desteği: GSM operatörleriyle yapılacak protokollerle emeklilere indirimli özel tarifeler sunulacak.

Alışveriş Desteği: Gelir seviyesi düşük emekliler için her ay market alışverişlerinde