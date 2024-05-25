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1993 1996 1998 2001 2005 SGK girişine gün, prim tarihine göre erken emeklilik yaş hesabı!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sunduğu esnek emeklilik, stresli iş hayatından erken çıkış yapmak ve daha kaliteli bir yaşam sürdürmek isteyenler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu fırsat, yoğun çalışma temposundan uzaklaşıp hayallerindeki yaşamı gerçeğe dönüştürmek isteyenler için önemli bir alternatif sunuyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 10:08
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1993 1996 1998 2001 2005 SGK girişine gün, prim tarihine göre erken emeklilik yaş hesabı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların emeklilik sürecini kolaylaştırmak amacıyla esnek emeklilik sistemini devreye alıyor. Bu sistem, bireylerin belirli prim ödeme gün sayısı ve yaş şartlarını yerine getirerek normal emeklilik yaşını beklemeden emeklilik hakkı elde etmelerini sağlıyor. SGK'nın sunduğu çeşitli esnekliklerle, sigorta başlangıç tarihi, ödenen prim gün sayısı ve yaş gibi değişkenler, her bireyin emeklilik sürecini daha yönetilebilir kılıyor.

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1993 1996 1998 2001 2005 SGK girişine gün, prim tarihine göre erken emeklilik yaş hesabı!

ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

🔸31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim ödeme; 60 yaş

🔸09.09.1999 ~ 31.12.2008: 7000 gün prim ödeme; 60 yaş

🔸24.11.1998 ~ 08.09.1999: 25 yıl; 5975 gün prim ödeme; 58 yaş

🔸24.05.1997 ~ 23.11.1998: 25 yıl; 5900 gün prim ödeme; 57 yaş

🔸24.11.1995 ~ 23.05.1997: 25 yıl; 5825 gün prim ödeme; 56 yaş

🔸24.05.1994 ~ 23.11.1995: 25 yıl; 5750 gün prim ödeme; 55 yaş

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1993 1996 1998 2001 2005 SGK girişine gün, prim tarihine göre erken emeklilik yaş hesabı!

🔸24.11.1992 ~ 23.05.1994: 25 yıl; 5675 gün prim ödeme; 54 yaş

🔸24.05.1991 ~ 23.11.1992: 25 yıl; 5600 gün prim ödeme; 53 yaş

🔸24.11.1989 ~ 23.05.1991: 25 yıl; 5525 gün prim ödeme; 52 yaş

🔸24.05.1988 ~ 23.11.1989: 25 yıl; 5450 gün prim ödeme; 51 yaş

🔸24.11.1986 ~ 23.05.1988: 25 yıl; 5375 gün prim ödeme; 50 yaş

🔸24.05.1985 ~ 23.11.1986: 25 yıl; 5300 gün prim ödeme; 49 yaş

🔸24.11.1983 ~ 23.05.1985: 25 yıl; 5225 gün prim ödeme; 48 yaş

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1993 1996 1998 2001 2005 SGK girişine gün, prim tarihine göre erken emeklilik yaş hesabı!

🔸24.05.1982 ~ 23.11.1983: 25 yıl; 5150 gün prim ödeme; 47 yaş

🔸24.11.1980 ~ 23.05.1982: 25 yıl; 5075 gün prim ödeme; 46 yaş

🔸24.05.1979 ~ 23.11.1980: 25 yıl; 5000 gün prim ödeme; 45 yaş

🔸09.09.1976 ~ 23.05.1979: 25 yıl; 5000 gün prim ödeme; 44 yaş

🔸08.09.1976 ve öncesi: 25 yıl; 5000 gün prim ödeme; yaş şartı yok

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1993 1996 1998 2001 2005 SGK girişine gün, prim tarihine göre erken emeklilik yaş hesabı!

KADINLAR İÇİN

🔸31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim ödeme; 58 yaş

🔸09.09.1999 ~ 31.12.2008: 7000 gün prim ödeme; 58 yaş

🔸24.05.1999 ~ 08.09.1999: 20 yıl; 5975 gün prim ödeme; 56 yaş

🔸24.05.1998 ~ 23.05.1999: 20 yıl; 5975 gün prim ödeme; 55 yaş

🔸24.05.1997 ~ 23.05.1998: 20 yıl; 5975 gün prim ödeme; 54 yaş

🔸24.05.1996 ~ 23.05.1997: 20 yıl; 5900 gün prim ödeme; 53 yaş

🔸24.05.1995 ~ 23.05.1996: 20 yıl; 5825 gün prim ödeme; 52 yaş