1993 1996 1998 2001 2005 SGK girişine gün, prim tarihine göre erken emeklilik yaş hesabı!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sunduğu esnek emeklilik, stresli iş hayatından erken çıkış yapmak ve daha kaliteli bir yaşam sürdürmek isteyenler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu fırsat, yoğun çalışma temposundan uzaklaşıp hayallerindeki yaşamı gerçeğe dönüştürmek isteyenler için önemli bir alternatif sunuyor.