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Galatasaray Başkanı kim oldu? 2024 GS Kulüp Başkanlık seçimi saat kaçta başlayıp, bitecek? Dursun Özbek, Süheyl Batum Yönetim Kurulu İsim Listesi

Galatasaray Spor Kulübü başkanlık seçimi için genel kurul bugün bir araya geliyor. Oy kullanma işlemleri Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Dursun Özbek'in aday olduğu seçimde karşısında Süheyl Batum yer alacak. Oy kullanma işlemleri Olağan Seçimli Genel Kurul'da tamamlandıktan sonra, oy sayımı süreci başlatılacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 12:48
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Galatasaray Başkanı kim oldu? 2024 GS Kulüp Başkanlık seçimi saat kaçta başlayıp, bitecek? Dursun Özbek, Süheyl Batum Yönetim Kurulu İsim Listesi

Galatasaray'da başkanlık seçimi heyecanı dorukta. Şampiyonluk mücadelesi öncesinde sarı-kırmızılı kongre üyeleri, başkanlık seçimi için sandık başına gidiyor. Galatasaray Lisesi'nde kurulan 20 sandıkta oy verme işlemleri gerçekleştirilecek. Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanı Dursun Özbek'in rakibi olarak siyaset geçmişiyle tanınan Süheyl Batum adaylığını koyuyor. Peki Galatasaray başkanı kim oldu?

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Galatasaray Başkanı kim oldu? 2024 GS Kulüp Başkanlık seçimi saat kaçta başlayıp, bitecek? Dursun Özbek, Süheyl Batum Yönetim Kurulu İsim Listesi

SEÇİM TARİHİ VE YERİ

Galatasaray Spor Kulübü, olağan seçimli genel kurulunu bu hafta cumartesi günü (25 Mayıs) yapacak. 100. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşecek. Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda, divan heyeti oluşturulduktan sonra seçimlere geçilecek.

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Galatasaray Başkanı kim oldu? 2024 GS Kulüp Başkanlık seçimi saat kaçta başlayıp, bitecek? Dursun Özbek, Süheyl Batum Yönetim Kurulu İsim Listesi

Oy kullanma işlemleri saat 10.00'da başlayacak ve 15.00'te sandıklar kapanacak. Genel kurula oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye katılacak.

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Galatasaray Başkanı kim oldu? 2024 GS Kulüp Başkanlık seçimi saat kaçta başlayıp, bitecek? Dursun Özbek, Süheyl Batum Yönetim Kurulu İsim Listesi

Galatasaray'da başkanlık için mevcut başkan Dursun Aydın Özbek adaylığını koydu. Özbek'in rakibi ise Süheyl Batum oldu. Her iki başkan adayının da asıl ve yedek yönetim kurulu adayları açıklandı. Seçimlerde kongre üyeleri, Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

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Galatasaray Başkanı kim oldu? 2024 GS Kulüp Başkanlık seçimi saat kaçta başlayıp, bitecek? Dursun Özbek, Süheyl Batum Yönetim Kurulu İsim Listesi

DURSUN ÖZBEK YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.