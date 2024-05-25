25 Mayıs 2024, Cumartesi
Galatasaray Başkanı kim oldu? 2024 GS Kulüp Başkanlık seçimi saat kaçta başlayıp, bitecek? Dursun Özbek, Süheyl Batum Yönetim Kurulu İsim Listesi
Galatasaray Spor Kulübü başkanlık seçimi için genel kurul bugün bir araya geliyor. Oy kullanma işlemleri Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Dursun Özbek'in aday olduğu seçimde karşısında Süheyl Batum yer alacak. Oy kullanma işlemleri Olağan Seçimli Genel Kurul'da tamamlandıktan sonra, oy sayımı süreci başlatılacak.
Giriş Tarihi: 25.05.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 12:48
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