Galatasaray Başkanı kim oldu? 2024 GS Kulüp Başkanlık seçimi saat kaçta başlayıp, bitecek? Dursun Özbek, Süheyl Batum Yönetim Kurulu İsim Listesi

Galatasaray'da başkanlık için mevcut başkan Dursun Aydın Özbek adaylığını koydu. Özbek'in rakibi ise Süheyl Batum oldu. Her iki başkan adayının da asıl ve yedek yönetim kurulu adayları açıklandı. Seçimlerde kongre üyeleri, Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.