MEB TYT Deneme Sınavı Giriş Ekranı | "ogmmateryal.eba.gov.tr" 25-26-27 Mayıs YKS (AYT TYT YDT) deneme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğrencinin katılım göstereceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlananlar için önemli bir duyuru yaptı. YKS'ye sayılı günler kala, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, öğrencilerin seviyelerini ölçüp çalışmalarına yön vermeleri amacıyla "YKS'ye Doğru 2024" adıyla Türkiye geneli çevrim içi YKS deneme sınavı düzenleyeceğini açıkladı. Deneme sınavlarının tarihleri ve detayları merakla beklenirken, bu önemli sınav serisi öğrenciler için büyük bir fırsat sunuyor.