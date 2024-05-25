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MEB TYT Deneme Sınavı Giriş Ekranı | "ogmmateryal.eba.gov.tr" 25-26-27 Mayıs YKS (AYT TYT YDT) deneme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğrencinin katılım göstereceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlananlar için önemli bir duyuru yaptı. YKS'ye sayılı günler kala, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, öğrencilerin seviyelerini ölçüp çalışmalarına yön vermeleri amacıyla "YKS'ye Doğru 2024" adıyla Türkiye geneli çevrim içi YKS deneme sınavı düzenleyeceğini açıkladı. Deneme sınavlarının tarihleri ve detayları merakla beklenirken, bu önemli sınav serisi öğrenciler için büyük bir fırsat sunuyor.

Giriş Tarihi: 25.05.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 08:53
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MEB TYT Deneme Sınavı Giriş Ekranı | ogmmateryal.eba.gov.tr 25-26-27 Mayıs YKS AYT TYT YDT deneme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS'ye Doğru 2024

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, YKS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli bir fırsat sunuyor. "YKS'ye Doğru 2024" Türkiye geneli çevrim içi YKS deneme sınavı, OGM Materyal web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

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MEB TYT Deneme Sınavı Giriş Ekranı | ogmmateryal.eba.gov.tr 25-26-27 Mayıs YKS AYT TYT YDT deneme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık sürecinde kritik bir aşamaya gelinirken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin sınav stresiyle başa çıkmalarına ve kendilerini deneme imkanı bulmalarına yardımcı olacak önemli bir adım attı. MEB, "YKS'ye Doğru 2024" adıyla Türkiye genelinde çevrim içi YKS deneme sınavları düzenleyeceğini duyurarak detaylarını paylaştı. Haziran ayında ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan YKS öncesinde, adaylar TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan bu deneme sınavlarına katılarak sınav öncesi son hazırlıklarını yapabilecekler. İşte denemenin detayları...

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MEB TYT Deneme Sınavı Giriş Ekranı | ogmmateryal.eba.gov.tr 25-26-27 Mayıs YKS AYT TYT YDT deneme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Deneme Sınavı Tarihleri ve Detayları

Deneme sınavları 25-27 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler,

TYT deneme sınavına 25 Mayıs'ta,

AYT denemesine 26 Mayıs'ta ve

YDT denemesine ise 27 Mayıs'ta katılabilecekler.

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MEB TYT Deneme Sınavı Giriş Ekranı | ogmmateryal.eba.gov.tr 25-26-27 Mayıs YKS AYT TYT YDT deneme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınavlar, 10.00-20.00 saatleri arasında istedikleri zaman diliminde erişilebilir olacak.

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MEB TYT Deneme Sınavı Giriş Ekranı | ogmmateryal.eba.gov.tr 25-26-27 Mayıs YKS AYT TYT YDT deneme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınava Nereden, Nasıl Girilecek?

Öğrenciler, 25 Mayıs 2024 tarihinden itibaren deneme sınavına ogmmateryal.eba.gov.tr adresinden erişim sağlayabilecekler.