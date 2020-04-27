Polit Bürosu’nun manidar anatomisi

GÜZEL ve anlamlı bir atasözümüz var. BANA ARKADAŞINI SÖYLE SANA KİM OLDUĞUNU SÖYLEYEYİM. Bu söz, bir insanin karakterinin arkadaş seçiminden bulunabileceğini ifade eden cümledir.

Kemal Kılıçdaroğlu, 2010 yılında, CIA-NATO aparatı FETÖ kasediyle devrilen Deniz Baykal'ın yerine tayın tayin edildi. İsimlere bakarsak, CHP'nin nasıl bir parti olduğunu kolaylıkla anlamamız mümkün olur.

(NOT:POLiT BÜRO, soğuk savaş döneminin sona ermesi sonucu yıkılmış SSCB 'de komünist partinin, politikaları belirleyen en üst karar organına verilen isimdir. Bu organın verdiği kararlar bağlayıcıydı ve dışına çıkılmazdı. Buraya tayin edilen isimler, Komünist Partisi'nin değişik kılcallarını temsil ederdi.

Kılıçdaroğlu'nun BEYİN KADROSU (Polit Bürosu) anatomisine bakarsak, ilgınç ve manıdar bir tablo çıkıyor ortaya....

1) Kılıçdaroğlu, Brükselci. NATO'cu.

Almanya-ABD hattından iktidar bekleyen siyasetçi 2)Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, Sosyalist 10 Aralıkçı.

3)Sözcü Faik Öztrak, IMF'ci. 2001 krizinde IMF valisi Kemal Derviş yönetiminde Hazine Müsteşarı.

4)Bülent Ecevıit hükümetine IMF'nin tayin ettiği Ekonomi Bakanı.

5)Zekeriya Temizel. 2015-İzmir Milletvekili. Eski Maliye Bakanı.

6)Ünal Çeviköz. Eski Londra Büyükelçisi.

7)Genel sekreden Akif Hamza Çebi.

Uzun yıllarca Maliye Gelirler bölümünde Kılıçdaroğlu ile beraber yönetici.

8)Canan Kaftancıoğlu. İstanbul İl Başkanı. HDP(PKK) ile Sosyalist damarların köprüsü 9)Erdoğan Toprak. TUSİAD'ÇI.

İstanbul Boğaziçi güç merkezleri köprüsü. Meşhur Beykoz Konakçılarından.

10)Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 danışmanı Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) bağlantısı bulunuyor. Fatih Gürsul, Murat Aksoy, Koray Çalışkan, Alper Keten, Ahmet Caner, Rasim Bölücek ve Milletvekili Eren Erdem.

FETÖ kanalları köprüsü. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı son olarak cezasının onaylanmasını talep etti.

11)Prof. Dr. Sencer Ayata. ODTÜ Sosyolog-Sol'un beyin adamı....

12)Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu. 10 Aralıkçı. Anayasa hocası. Son hazırlanan CHP Anayasa taslağının mimarı.



CHP'NİN HAZIRLADIĞI (GİZLİ) ANAYASASI

CHP, HDP ittifakı, PKK önceliği olan "Eşit Yurttaş" söylemi üzerinden Anayasa hazırladı.. Çalışmayı KHK ile ihraç edildikten sonra CHP vekili olarak Meclis'e giren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun beyin kadrosundan İbrahim Kaboğlu yürüttü Kaboğlu komisyonu HDP'nin birlikteliğini gizlemek için azami gayret gösterdi. Bu komisyonda HDP'yi temsil eden Mithat Sancar, bugün HDP eş başkanı.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı ve bütün etnik grupları bir arada tanımlayan Türk Milleti kavramını reddeden bu fikir, terörist başı Abdullah Öcalan'ın 1999'da yakalanıp İmralı'ya gönderilmesinin ardından 'kurtarıcı doktrin' olarak sahiplenilmişti. PKK ile siyasi uzantısı HDP'nin 'demokratik özerklik' dayatması iflas edince yeniden tedavüle sokulan bu kavrama, yerel seçimlerde HDP ile (gizli) ittifak yapan CHP de sarılmış görünüyor.

SONUÇ

CHP-KEMAL KILIÇDAROĞLU POLİT BÜROSU'NDA, IMF-NATO-ALMANYA- ABD-TUSİAD-HDP-SOSYALİSTLER- DARBESEVERLER- FETÖ AŞIKLARI-SİVİL OLİGARKLAR - GARDROP ATATÜRKÇÜ'LER VAR.

FAKAT, HALK YOK. CHP ALTI OK'UNDA DEMOKRASİ YOK.

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