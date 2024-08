UYANIK olmamız gereken günlerden geçiyoruz. Birileri bir şeylerin peşinde. Sinsice aramızda dolaşıyorlar.

2019'da size uluslararası bir fitne organizasyonunu en açık yönleriyle anlatmıştım bu sütunlarda.

Amerika'nın darbeleri destekleyen NED yani Ulusal Demokrasi vakfının çirkin yüzüydü anlattıklarım. O günkü yazıyı bugün de hatırlamakta fayda var. Haydi gelin özetine gidelim. Bakın neler yazmışız;

"ŞİLİ'DE darbe oldu.

Altından NED çıktı. Para yağdırmışlardı darbelere...

Ukrayna ve Gürcistan'daki ayaklanmalara da oluk oluk dolar akıttılar. 2002'de Venezuela Devlet Başkanı Chavez'e darbe girişimi oldu. Halk sarayın önünde toplanarak darbeyi engelledi.

Sonrasında NED'in Venezuela'da da darbecilere milyonlarca dolar dağıttığının belgeleri ortalığa döküldü.

Çin'in Sincan Uygur bölgesinde de NED para saçıyor. Halkı ayaklanmaya çağırıyor. Dünyanın birçok bölgesinde yapılan darbelerde veya yaşanan ayaklanmalarda hep NED ortaya çıkıyor.

Peki kimdir bu çapanoğlu NED? Açılımı National Endowmen for Democracy...

Yani Ulusal Demokrasi Vakfı... ABD Kongresi tarafından kuruldu. Amaçlarına baktığınızda "Demokrasiyi teşvik etmek" konusunun birinci madde olduğunu görüyorsunuz. Oh oh ne güzel diyorsunuz.

Ancak sonrasında seçilmişlere karşı tezgahlanan tüm darbelerde adı ön plana çıkıyor. Darbecileri ve ayaklanan sivil toplum örgütlerini paraya boğuyor.

Dünyayı altı bölgeye bölerek aralarında Türkiye'nin de olduğu 100'e yakın Amerika'nın hedefindeki ülkede faaliyette bulunuyor. Girdiği her ülkede parayla ajan devşiriyor.

2010 ve 2011 yıllarında Türkiye'de para saçtığı örgütlerin bir bölümü su yüzüne çıkmıştı. Liberal Düşünce Derneği'ne 74 bin dolar, Uluslararası Özel Teşebbüs Merkezi'ne 189 bin 839 dolar vermişti. NED hızını alamış Uçan Süpürge'ye 55 bin 500 dolar, İfade Örgütlenme Özgürlüğü'ne 299 bin dolar, İnsan Hakları Gündem Derneği'ne 54 bin dolar ve İnsan Hakları Araştırmaları Derneği'ne 92 bin dolar indirmişti.

Bunlar sadece bilinenler...

NED'in bir yetkilisi geçmişte Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Yöneltilen bir soru üzerine darbeci FETÖ'nün kurduğu Taraf gazetesinin "Muhabir yetiştirme programı"na maddi destek sağladıklarını açıklamıştı.

Darbecileri çok severler.

Onlara karşı bonkördürler. Çok sayıda insanın ölümüne kanlı paraları ile katkı yapmışlardır.

NED'in kurucu başkanı Allen Weinstein'dir. Adam 1991 yılında Washington Post gazetesine röportaj verdi.

Böbürlenerek, gururla haykırdı o röportajda; "Bugün bizim yaptığımız operasyonların büyük kısmı 25 sene önce CIA tarafından gizli bir şekilde yapılıyordu" diyerek. Yani "Artık CIA'ya gerek yok. Biz yapıyoruz darbeleri" diyor.

Girdikleri ülkelerde parayla kuklalar bulduklarını söylüyor.

Ne gerek var CIA ajanlarının hayatlarını tehlikeye atmaya!.." NED'in başkanlığını Arap Baharını organize den, ayaklanmalara milyonlarca dolar aktaran biri yapıyor.Bir de NED'e bağı olarak faaliyet gösteren NDI var. Onun da açılımı Uluslararası Demokratik enstitüsü. Ona da oh oh ne güzel, demokrasi falan diyorlar gözüyle bakıyorsunuz. Ancak onun da başkanı Ukrayna ile Sırp kadife devrimi ve Arap Baharı'ndaki ayaklanmaların öncülerinden. İşte bu NDI aynı amaçlar için üst kurumu NED'e zeminler hazırlıyor. Bir de Türkiye2de darbeler olması için kendini yırtan CFR var malum. Amerika'daki en büyük Yahudi lobilerden biri. Kendini Büyük İsrail projesine adamış bir kurum CFR. Siyonizmin ABD'deki en büyük gücü. NED ve NDI'yi yöneten üst düzey isimlerin tamamı ise kendini İsrail'e adamış CFR üyesi.

Eğer CFR üyesi değilse NED ve uzantısı NDI'yi yönetmeye talip olamıyorsun. Ankara Büyükşehir ve başkentin CHP'li belediye başkanları geçtiğimiz günlerde NED ve NDI üyeleri ile bir araya geldi. Toplantı yaptılar. İki gün süren ilginç toplantıda konaklama dahil tüm masrafları Amerikan darbe örgütü NDI karşıladı iyi mi?

Amerika'da bir de Yahudi bir aileye mensup olan Michael var.. Bugün 50 milyar dolarlık servetiyle ABD'nin en zenginlerinden biri.. 3 yıl önce Şalom Gazetesi tarafından "İsrailsever hayırseverleri" listesinde en üst sıralarda gösterildi. Ayrıca Şalom, Michael'ı dünyadaki en güçlü "Zionaires" ilan etti. İsrail'in gönüllü bağışçısı Siyonistlere bu ünvan veriliyordu. Hızlarını alamadılar ve Michael'a Yahudi Nobeli olarak bilinen 1 milyon dolarlık Genesis ödülü nişanı da taktılar. Olabilir! Bizi ilgilendiren tarafı Michael, İsrail ve MOSSAD ile iç içe.

Geçtiğimiz hafta Michael sahibi olduğu Bloomberg adlı yayın organından "Dünyada iç çatışma çıkacak muhtemel ülkeler" listesini yayınladı.

Listenin en başına da Türkiye'yi koydu. Belli ki, Filistin'deki mazlumların en güçlü destekçisi olmamız nedeniyle kahrından ölen MOSSAD, Michael'ın kulağına "Yaz" diyerek hayallerini fısıldamıştı.

Bu rüyayı yıllardır görüyor ama her defasında gerçeklerle uyanıyorlardı.

Ülkemizde aynı anda birkaç gün içinde neredeyse 100'e yaklaşan yangının çıkması da tesadüf değil. Sosyal medyada hemen provakatif yayınlara başlayanlar, haştag açarak dünyaya yardım çağrısı yapanlar, bunun üzerinde tepinen FETÖcüler fışkırdı. CIA ve MOSSAD kontrolündeki PKK'nın dört üyesinin de paramator kullanarak Türkiye'ye Irak'tan sızma girişiminde, teröristler kahramanlarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Dedik ya en başta, birileri bir tezgah peşinde diye. Bunların kimler olduğu belli. Kimlerin de bunlara alet olduğu ortada.

Futbolu bile daha sezon yeni başlamışken kaşıyorlar.

Adamın biri göğsüne taktığı akredite kartı ile stadın çinde dolaşıyor. Daha önce futbolda olay çıkarmaktan sabıkalı bu kişi Fenerbahçe başkanını iterek düşürüyor.

Yakalanıyor birileri salıveriyor.

Kimler neden saldı? Saldırgan kimlerle irtibatlı. Her saniyesi çok iyi araştırılmalı. Darbeci NED ve NDI'nin geçmişte para yağdırdığını itiraf ettiği FETÖcü hainlerin sosyal medyada hemen bu olayın da üzerine atlayıp, kıkşkırtıcı yayınlar yapması boşuna değil. Türkiye'yi istedikleri elemanlarla yönetemedikleri için çıldıranların her türlü provakasyon için her fırsatı kullandıklarını biliyoruz.

Ancak Türkiye de eski Türkiye değil. Hepsinin ruhunu biliyoruz. Türk devleti her şeyin farkında. Tüm kalkışma girişimlerini başlarını ezerek toprağa gömdü.

Yine lüzumunda gereğini yapacaktır. Benim sözüm, bu ahmakların her defasında rezil oldukları tüm girişimlerine alet olanlara. Sosyal medyada sazan gibi her şeye atlamayın.

Kendinizi kullandırmayın.

Çünkü her kullanışlı eleman, kullanım tarihi dolduğunda mutlaka çöp olur. Ağa girince aklı başına gelen sazanlardan olmayın!