TÜRKİYE şu günlerde tam bir CHP tiyatrosu yaşıyor. Birbirleriyle kavga ettiler, "Hançerlendim" bile dediler, birbirlerinin kirli çamaşırlarını ortalığa döktüler, ardından "Bu bir hükümet darbesi" diyecek kadar komikleştiler.



Bugün iddianamede yer alan suçlamaların çoğunu çok çok öncesinden biliyorduk.



Çünkü CHP'liler, CHPlilerin neler yaptığını anlatıyordu her yerde.



Parti dörde bölünmüştü.



Ekremciler, Mansurcular, Kemalciler ve Özgürcüler diye. Hepsi CHP'deki iktidarı tam ele geçirmek için mücadele ediyor. Bu kavga öyle böyle değil.



Sınırları aştı.



Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP PM Üyesi Ferihan Karasu da kurultay sürecinde Ekremciler tarafından kurulan delege borsasını ifşa etti.



Karasu, "CHP Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi bir isim, il kongresi ve kurultayda delegelere para verdi.

Elimde ses kaydı var" bile dedi.



Beşiktaş Belediye Başkanının bile bir gazeteciye "İmamoğlu yüzünden hapisteyim" dediği iddia edildi.



Girin Google bakın . CHP'liler medyaya CHPliler hakkında neler söylemiş? Vay anam vay dersiniz. Alın size bir örnek;

"CHP'li Erkan Çakır, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP PM Üyesi Baki Aydöner'in 'yeniden adaylık' karşılığında bir belediye başkanından 30 milyon TL aldığını öne sürdü, Kuşadası'nda arsalara çöken CHPlileri ifşa etti." Bu kavga Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için start verilen süreç ile başladı.



Kemal Bey'in Genel Başkan yardımcısı olan Eren Erdem için bile Halk Tv sahibi "Bir takım YouTuber'lara gidip 100-150 bin lira aylıklar vererek bir ordu kuruyor..Sen bu kaynağı nereden buluyorsun? Ben diyorum ki CHP acilen böyle bir ne olduğu belirsiz karanlık adamdan kurtulmak zorunda" diyordu.



İddialar, suçlamalar daha Kemal Bey Genel Başkan iken tavan yapmıştı.



CHP'liler CHP'lileri vuruyordu.



CHP'li Tolgahan Erdoğan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın 400 milyon TL'lik bir meblağı belirli medya kurumlarına adrese teslim dağıtıldığını söylüyordu.



Ohoo ne iddialar vardı neler? "İmamoğlu'nu desteklemek bir siyasi tercih değil, demokratlar için mecburiyettir" diyen bir CHPli daha sonra "İş adamı bir arkadaşıma Beyikdüzü'ndeki kültür merkezinde sana bir çuval bağış yaptırdım mı? Yaptırdım. Çanta patlamış da paralar yere saçılmıştı.

Murat Ongun teslim aldı. Umarım o para bağış envanterine işlenmiştir" diye twit atıyordu. Ardından kurultayda delegelere dağıtılan milyarlar iddiaları ayyuka çıkıyordu. Ve birden bir görüntü servis ediliyordu.



Ekrem İmamoğlu ile direkt bağlantılı İBB Spor Kulübü Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu isimlerin paradan kule yaptığı görüntülerdi bunlar.



O görüntüler Uranüs veya Neptün'den ışınlanmıyordu Balya balya paranın sayıldığı o mekandaki CHP'lilerden biriydi haliyle servis eden.

Bir CHP delegesi, Ankara Cumhuriyet başsavcılığına "Kendisi ve 8 arkadaşına, oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini" açık açık söylüyordu.



Ve daha CHP'ye sallayan ne CHP'liler çıktı. Yolsuzluk iddiaları ile ilgili yenilir yutulur şeyler söylemediler.

Buraya yazmaya kalksak sayfalar yetmez.



Suç duyurusunda bile bulunulduğunu açıklayanlar vardı.

Tv de program yapsam bu CHPlilerin birbirlerinin kirli çamaşırları ile ilgili ortaya attığı iddialardan en az 100 program çıkarırım. Meral Akşener bile İmamoğlu'nun danışmanı hakında MASAK'a başvurup artan malvarlığının araştırılmasını istedi." Seçilmesine vesile olduklarımızın kocaman bir hırsız olduklarını anladığımızda çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil" diyerek gözyaşı döktü.

Bir gün hakkımda arama kararı olduğunu öğrendim.

Tanık göstermiş birisi beni.



Haberim yok. Tanık olarak bile savcıya gitmediğinde hakkında arama kararı çıkıyor.

Birisi hakkında en yakın dava arkadaşlarından korkunç iddialar geliyorsa savcılık ne yapacak ? "Boş ver ya" mı diyecek? Ortada CHPlilerin belge, bilgi ve iddia yağdırarak CHPlilere saldırdığı ve CHP'ye darbe vurduğu günlerden geçiyoruz. Ancak hala lider olamayan Özgür Özel işi hükümete ihale ederek bundan siyasi rant elde edeceğini zannediyor.



Bugün yaşadığımız gerilime bunların birbirleriyle kavgasının neden olduğunu doğru dürüst kimse anlatamıyor. ABD'de bile kavga ettiler. CHP ABD temsilcisini bile CHP'liler okyanus ötesinde makamından indirip, hakkında Washington'da suçlamalarda bulunup davalar açtılar. Her yerde birbirlerini yiyorlar.



Konuşulması gereken bu.