YILLARDIR

Avrupa, ABD'yi "Enayi" yerine koyuyor. Günümüzde ise asalak yaşayarak ayakta kalma ve refah içinde yaşamanın bedelini ödüyor. Şu anda ekonomileri derinden sarsılıyor, şirketler iflas üzerine iflas yaşıyor. Dün muhalefet ekseninde yer alan ekonomist bir dostum aradı. Almanya'da durumun facia olduğunu söyledi. Çok sayıda Türk işadamının, batık Alman şirketlerini, fiyatlarının dibe vurduğu bir dönemde satın almaya çalıştığını söyledi. "Dünyadaki gerilim ve krizleri bizim işadamları akıllıca değerlendirirse muazzam fırsatlar var" dedi.

Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme giriyoruz. Yıllardır bu sütunlarda Amerika'nın süper güç görünümlü dünyanın en ahmak, en enayi ülkesi olduğunu yazıyorum. Bu iddiam boşuna değil. Çünkü hem İsrail, hem Avrupa hem de İngiltere paralel yapılar kurdukları ABD'ye kene gibi yapışarak adeta kanını emiyor, enayi yerine koyuyordu. Bu yüzden ABD'nin ne kadar ahmak bir ülke olduğunu sürekli burada vurgulamaktan yorulsam da aslında zevk alıyordum.



Bugün geldiğimiz noktada artık yalnız olmadığımı görüyorum.

Yeni Amerikan yönetimi de benimle aynı fikir çizgisine geldi artık.

"Evet ahmağız biz" diyorlar açık açık. Nitekim ABD Savunma Bakanı Hegseth, Brüksel'de NATO karargahında basın toplantısı yapıyor ve Avrupa'nın kendi savunması konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguluyor.

Ancak bunu yaparken de pervasızca adeta AB'ye tokat yapıştırarak anlatmaya çalışıyor.



ABD Dışişleri Bakanı, Avrupalıların yüzüne karşı AB Başkentinde "Başkan Trump kimseyi Sam Amca'yı ENAYİ AMCA'ya çevirmesine izin vermeyecek" diyerek adeta "Asalaklar sırtımızdan ineceksin artık" imasını yapıyor.

Artık "Sam amcanın uyandığını ve ahmak olmayacağını" vurguluyor.



Savunma Bakanı Hegseth, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Başkan Eisenhower'ın NATO'nun en güçlü savunucularından biri olduğunu ve Avrupa ile güçlü bir ilişkiye inandığını da hatırlatıyordu. Ancak Hegseth, Eisenhower'ın başkanlığının sonuna doğru Avrupa'nın, kendi savunmasını yeterince üstlenmediğinden, "Kendi deyimiyle neredeyse 'Sam Amca'yı enayi yerine koyduğundan'" endişe ettiğini söyledi.



Meğer neredeyse 60 yıldır ABD kendisinin enayi durumuna düşürüldüğünden haberdarmış. Vay canına idi durumlar. Bu enayiliği bugüne kadar kimse durduramamış. ABD'nin yeni Savunma Bakanı Hegseth, "Başkan Eisenhower gibi bu yönetim de ittifaklara güçlü şekilde inanıyor.

Ancak yanılgıya düşülmesin. Başkan Trump kimseye Sam Amca'yı Enayi Amca'ya çevirmesine izin vermeyecek" diyor.

Enayinin uyanması sonucu Avrupa'yı panik sardı. Asalaklar dün hükümet başkanlarıyla Brüksel'de bir araya gelip "Eyvah, ne yapacağız" toplantısı düzenledi. Enayi Sam Amca'nın savunma konusunda kendilerini artık korumayacağını gördükleri için "İlk etapta 800 milyar dolarlık bir savunma bütçesi oluşturalım" diyorlar. Bugüne kadar Enayi ABD'ye güvendikleri için ne silahları vardı ne de orduları. Şimdi Danimarka istihbaratı bile "Ruslar kutuplardan bizim üzerimizden Avrupa'ya dalacak" diye rapor veriyor.



"Yandık" diyorlar. Her kafadan bir ses çıktığı için uzlaşmaları da çok zor.

Böyle bir dönemde Milli Savunma Bakanlığımız "Avrupa'nın güvenliği Ankara'dan geçer" açıklaması yaparak, artık AB'nin Türkiye olmaksızın korunamayacağını vurguluyor. Avrupalılar da bunu görüyor ve çok sıklıkla konuşuyor artık. Yıllardır "Avrupa Türkiye'ye muhtaç hale gelecek" diye boşuna söylemedik. Şimdi öylesine muhtaçlar ki, İngiliz BBC dün Brüksel'deki AB hükümet başkanları toplantısı ile ilgili bir haber yayınladı. O haberin finalinde "Son dönemde savunma ve Ukrayna söz konusu olduğunda Türkiye'ye bakışa ilişkin olarak şu ana kadarki tavrından farklı bir çizgiye gelen AB, zirve sonrasında da pek olağan olmayan bir adım atacak.



Türkiye'yi video konferans yöntemiyle bilgilendirecekler" diye yazdı. Daha bize çok gelecekler. Attıkları her adımı bize bildirecekler.

Uluslararası arenada söz sahibi olabilmek için kapımızda yattıkları günleri bile göreceğiz yakında inşallah. İçimizdeki Avrupa aşığı ittihatçı kafalar o yakın günleri gördüğünde kahrından delirecek. Az kaldı.