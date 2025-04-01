Viral Galeri Viral Liste iOS 18.4 güncellemesi neleri değiştirdi? Apple’ın gizli sürprizleri yayında: Yeni çizim modu, yemek tarifleri ve dahası...

iOS 18.4 güncellemesi neleri değiştirdi? Apple’ın gizli sürprizleri yayında: Yeni çizim modu, yemek tarifleri ve dahası...

Apple, iPhone kullanıcıları için merakla beklenen iOS 18.4 güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, cihazlara önemli yenilikler sunarken birçok hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesi de içeriyor. Özellikle Apple Intelligence, Apple News ve CarPlay gibi özelliklerde dikkat çekici gelişmeler yaşanmış durumda.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.04.2025 08:05 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 08:05
iOS 18.4 güncellemesi neleri değiştirdi? Apple’ın gizli sürprizleri yayında: Yeni çizim modu, yemek tarifleri ve dahası...

iOS 18.4 güncellemesi, Apple Intelligence alanında önemli iyileştirmeler sunuyor. Yeni sürüm, sekiz farklı dil desteği ve iki ek İngilizce bölgesel seçeneği ile daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Bu iyileştirmeler, kullanıcıların Siri ve diğer Apple hizmetlerini daha etkili kullanmalarını sağlıyor.

iOS 18.4 güncellemesi neleri değiştirdi? Apple’ın gizli sürprizleri yayında: Yeni çizim modu, yemek tarifleri ve dahası...

Apple News+ ve Yemek Tarifleri

Apple News+ hizmetine eklenen yemek tarifleri bölümü, özellikle mutfak meraklıları için büyük bir yenilik sunuyor. Kullanıcılar, dünya çapında yemek tariflerine kolayca erişebilecek ve adım adım talimatlarla yemek yapabilecekler. Ayrıca, restoran önerileri, mutfak ipuçları ve sağlıklı beslenme ile ilgili içerikler de bu bölümde yer alıyor.

iOS 18.4 güncellemesi neleri değiştirdi? Apple’ın gizli sürprizleri yayında: Yeni çizim modu, yemek tarifleri ve dahası...

Fotoğraflar Uygulamasındaki Yenilikler

Fotoğraflar uygulamasında yapılan güncellemeler de dikkat çekiyor. Yeni filtreler eklenerek albümlerdeki içerikler daha düzenli şekilde görüntülenebiliyor. Ayrıca, Mac ve PC'den senkronize edilmeyen öğeleri gizleme veya gösterme seçenekleri sunuluyor. Kullanıcılar, koleksiyonlarını daha düzenli bir şekilde sıralayabilecek ve gizli fotoğrafların aktarılmasını engelleyebilecek.

iOS 18.4 güncellemesi neleri değiştirdi? Apple’ın gizli sürprizleri yayında: Yeni çizim modu, yemek tarifleri ve dahası...

CarPlay ve Spor Uygulamaları

CarPlay tarafında da önemli yenilikler bulunuyor. Yeni güncelleme ile ekran boyutu yeterli olan araçlarda ana ekran üç sıra uygulama simgesi gösterecek şekilde güncellendi. Ayrıca spor uygulamaları için yeni bir API eklenerek, skorlar doğrudan Now Playing arayüzüne yansıtılabiliyor.

iOS 18.4 güncellemesi neleri değiştirdi? Apple’ın gizli sürprizleri yayında: Yeni çizim modu, yemek tarifleri ve dahası...

Yeni Emojiler ve Diğer Yenilikler

iOS 18.4, kullanıcıların sosyal medyada daha yaratıcı olmalarını sağlayacak yeni emoji seçenekleri sunuyor. Yorgun yüz, parmak izi, yapraksız ağaç, kök sebze, arp, kürek ve sıçrama efekti gibi yeni emojiler, mesajlaşmalarınızda daha fazla ifade özgürlüğü sağlıyor. Ayrıca, Control Center'a eklenen Ambient Music özelliği, kişisel çalma listelerine hızlı erişim imkanı tanıyor.

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