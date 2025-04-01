iOS 18.4 güncellemesi neleri değiştirdi? Apple’ın gizli sürprizleri yayında: Yeni çizim modu, yemek tarifleri ve dahası...

iOS 18.4 güncellemesi, Apple Intelligence alanında önemli iyileştirmeler sunuyor. Yeni sürüm, sekiz farklı dil desteği ve iki ek İngilizce bölgesel seçeneği ile daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Bu iyileştirmeler, kullanıcıların Siri ve diğer Apple hizmetlerini daha etkili kullanmalarını sağlıyor.