iOS 18.4 güncellemesi neleri değiştirdi? Apple’ın gizli sürprizleri yayında: Yeni çizim modu, yemek tarifleri ve dahası...
Apple, iPhone kullanıcıları için merakla beklenen iOS 18.4 güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, cihazlara önemli yenilikler sunarken birçok hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesi de içeriyor. Özellikle Apple Intelligence, Apple News ve CarPlay gibi özelliklerde dikkat çekici gelişmeler yaşanmış durumda.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.04.2025 08:05
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 08:05