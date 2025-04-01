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Bankalar yarın açık mı, ne zaman açılacak? Bayramdan sonra özel ve kamu bankaları çalışıyor mu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı tatiline dair yaptığı açıklamanın ardından kamu çalışanlarına 9 günlük tatil verilmesi kesinleşti. 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinin idari izin kapsamına alınmasıyla birlikte, bayram tatili planlarını yapan vatandaşlar bankaların çalışma saatleri hakkında da bilgi almak istiyor. Peki Ramazan Bayramı süresince bankalar hizmet verecek mi ve tatil sonrası ilk mesai günü ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.04.2025 08:36 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 08:36
Bankalar yarın açık mı, ne zaman açılacak? Bayramdan sonra özel ve kamu bankaları çalışıyor mu?

Bayram tatilini planlayan vatandaşlar, bankaların çalışma saatleri ve işlemler hakkında bilgi aramaya başladı. Kamu kurumlarının kapalı olacağı bu dönemde, bankalarda işlem yapmak isteyenler, EFT ve Havale işlemlerinin yapılabilirliğini de merak ediyor.

Bankalar yarın açık mı, ne zaman açılacak? Bayramdan sonra özel ve kamu bankaları çalışıyor mu?

Bankaların Çalışma Durumu Değişkenlik Gösterebilir

Bayram tatili nedeniyle bankaların çalışma durumu, her kurumun kararına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kamu bankalarının 9 gün boyunca kapalı olacağı kesinleşmişken, özel sektör bankaları ise tatil süresi boyunca hizmet verip vermeyeceklerini kurumlarının aldığı kararlara göre belirleyecek.

Bankalar yarın açık mı, ne zaman açılacak? Bayramdan sonra özel ve kamu bankaları çalışıyor mu?

Özel Bankaların Durumu Kurum Kararına Bağlı

Özel sektör bankalarında ise durum, kurumların kararına göre değişkenlik gösterebilir.

Bankalar yarın açık mı, ne zaman açılacak? Bayramdan sonra özel ve kamu bankaları çalışıyor mu?

Özel bankalar, 2-4 Nisan tarihleri arasında açık olabilir ve normal mesai saatlerinde (genellikle 09:00-17:00 arası) hizmet verebilirler.

Bankalar yarın açık mı, ne zaman açılacak? Bayramdan sonra özel ve kamu bankaları çalışıyor mu?

Banka müşterilerinin, işlem yapmadan önce şubeleri arayarak çalışma durumu hakkında ön bilgi alması faydalı olacaktır.

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