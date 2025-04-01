Bankalar yarın açık mı, ne zaman açılacak? Bayramdan sonra özel ve kamu bankaları çalışıyor mu?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı tatiline dair yaptığı açıklamanın ardından kamu çalışanlarına 9 günlük tatil verilmesi kesinleşti. 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinin idari izin kapsamına alınmasıyla birlikte, bayram tatili planlarını yapan vatandaşlar bankaların çalışma saatleri hakkında da bilgi almak istiyor. Peki Ramazan Bayramı süresince bankalar hizmet verecek mi ve tatil sonrası ilk mesai günü ne zaman başlayacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.04.2025 08:36
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 08:36