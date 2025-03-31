1 Nisan Şaka Günü: Gelenek nasıl başladı? 1 Nisan nedir, bu yıl hangi güne denk geliyor?

1 Nisan'a dair yazılı kayıtlarda ilk örnek ise, İngiliz yazar Geoffrey Chaucer'a ait. Chaucer, 1387-1400 yılları arasında kaleme aldığı ünlü eseri "Canterbury Masalları"nda 1 Nisan'a dair göndermelerde bulunmuştur. Bu metin 1 Nisan'ın tarihsel kayıtlarda yer alan ilk örneği olarak kabul edilmektedir.

A Haber foto arşiv

1 Nisan'ın Farklı İnançlarla Bağlantısı

Avrupa'da, 1 Nisan, sadece şaka günü değil, aynı zamanda "Aptallar Günü" olarak da anılmaktadır. Bazı kültürlerde, 1 Nisan'ın farklı inanışlarla bağlantılı olduğu da söylenir. Bu geleneklerin çeşitlenerek her yıl farklı şekillerde kutlanması, 1 Nisan'ın evrensel bir eğlence günü haline gelmesine neden olmuştur.

1 Nisan, hem tarihsel kökenleriyle hem de şaka geleneğiyle bugün hala dünya genelinde kutlanmaktadır.