1 Nisan Şakaları 2025 | En eğlenceli, farklı, aileye ve arkadaşa yapılmalık şaka örnekleri 

En Komik ve Yaratıcı 1 Nisan Şakaları

Telefon Rehberinde Sır Dolusu Değişim

Yakın bir arkadaşınızın telefon rehberinde kendi numaranızı, sevdiği bir ünlünün ya da unutamadığı eski bir tanıdığın ismiyle kaydedin. Sabah erken saatlerde mesaj atarak ya da arayarak onu büyük bir şaşkınlığa sürükleyebilirsiniz.

Tadı Kaçan Kola Deneyi

Bir kutu kolanın içine gazoz dökün, rengi kolaya benzesin diye de biraz soya sosu ekleyin. Sonra bir arkadaşınıza bu "yepyeni" içeceği ikram edin ve tepkisini izleyin.