Togg T10X 1.440.000 TL, Bayon 1.303.500 TL, i10 - 1.070.500 TL yarı fiyatına düşecek! 2025 ÖTV'siz indirimli araç listesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, engellilerin araç alımına yönelik yeni düzenlemeleri duyurdu. Buna göre, yüzde 90 engelli raporu olan bireyler, 10 yılda bir yüzde 40 yerlilik şartıyla ÖTV'siz araç alabilecek. Engelli aracını 5 yılını doldurup satmak isteyenler ceza ödemeden bu işlemi gerçekleştirebilecek. Yeni bir araç almak isteyenlerin 10 yıl bekleme zorunluluğu bulunuyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.03.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 09:34