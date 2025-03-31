Togg T10X 1.440.000 TL, Bayon 1.303.500 TL, i10 - 1.070.500 TL yarı fiyatına düşecek! 2025 ÖTV’siz indirimli araç listesi

2024 yılı itibarıyla Türkiye'de engellilere yönelik ÖTV'siz araç alımının sayısının 800 bini aşmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni düzenlemeler getirdi. Bu düzenlemeler engellilerin kafasında pek çok soru işareti oluşturdu ve engelli bireyler bu belirsizlikleri gidermek adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) başvurdu. Meclis'e gelen yoğun başvurulara yanıt olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı bir yazı gönderdi. İşte engellilerin araç alımına dair en önemli detaylar ve yeni düzenlemeler...