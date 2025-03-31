Viral Galeri Viral Liste Togg T10X 1.440.000 TL, Bayon 1.303.500 TL, i10 - 1.070.500 TL yarı fiyatına düşecek! 2025 ÖTV'siz indirimli araç listesi

Togg T10X 1.440.000 TL, Bayon 1.303.500 TL, i10 - 1.070.500 TL yarı fiyatına düşecek! 2025 ÖTV'siz indirimli araç listesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, engellilerin araç alımına yönelik yeni düzenlemeleri duyurdu. Buna göre, yüzde 90 engelli raporu olan bireyler, 10 yılda bir yüzde 40 yerlilik şartıyla ÖTV'siz araç alabilecek. Engelli aracını 5 yılını doldurup satmak isteyenler ceza ödemeden bu işlemi gerçekleştirebilecek. Yeni bir araç almak isteyenlerin 10 yıl bekleme zorunluluğu bulunuyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.03.2025 09:32 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 09:34
Togg T10X 1.440.000 TL, Bayon 1.303.500 TL, i10 - 1.070.500 TL yarı fiyatına düşecek! 2025 ÖTV’siz indirimli araç listesi

2024 yılı itibarıyla Türkiye'de engellilere yönelik ÖTV'siz araç alımının sayısının 800 bini aşmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni düzenlemeler getirdi. Bu düzenlemeler engellilerin kafasında pek çok soru işareti oluşturdu ve engelli bireyler bu belirsizlikleri gidermek adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) başvurdu. Meclis'e gelen yoğun başvurulara yanıt olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı bir yazı gönderdi. İşte engellilerin araç alımına dair en önemli detaylar ve yeni düzenlemeler...

Togg T10X 1.440.000 TL, Bayon 1.303.500 TL, i10 - 1.070.500 TL yarı fiyatına düşecek! 2025 ÖTV’siz indirimli araç listesi

ÖTV Muafiyeti: Yeni Şartlar ve Hangi Engellilere Uygulanıyor?

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, engellilere ÖTV indirim değil, doğrudan ÖTV muafiyeti uygulanmaktadır. Yüzde 90 ve üzerinde engelli olan bireyler ile yüzde 90'ın altındaki engel durumu farklı oranlarla değerlendirilerek ÖTV muafiyetinden yararlanabilir.

Togg T10X 1.440.000 TL, Bayon 1.303.500 TL, i10 - 1.070.500 TL yarı fiyatına düşecek! 2025 ÖTV’siz indirimli araç listesi

2024 yılı itibarıyla, engellilerin araç alımında uygulanacak ÖTV muafiyeti limitleri de güncellenmiştir. 2024'te 1 milyon 591 bin 255 TL olan ÖTV tutarı, 2025'teki yeniden değerleme oranıyla 2 milyon 290 bin 200 TL'ye yükseltilmiştir. Bu limit, engellilerin daha fazla seçenekle araç alabilmelerine olanak tanıyacaktır.

Togg T10X 1.440.000 TL, Bayon 1.303.500 TL, i10 - 1.070.500 TL yarı fiyatına düşecek! 2025 ÖTV’siz indirimli araç listesi

Yüzde 90 ve Üstü Engelliler İçin ÖTV'siz Araç Alım Şartları

Yüzde 90 ve üzerinde engellilik oranına sahip bireyler, 10 yılda bir ÖTV'siz araç satın alabilmektedir. Ancak bu araçların, engellinin bizzat kullanması şartı bulunmamaktadır. Fakat, sürekli tekerlekli sandalye ya da sedye gibi araçlara ihtiyaç duyan engelliler, araçlarına özel tertibat yaptırarak ÖTV muafiyetinden faydalanabilirler. Özel tertibatlı araçlar, sadece engelli kişinin ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeleri içerir ve bu düzenlemelerin yapılması zorunludur.

Togg T10X 1.440.000 TL, Bayon 1.303.500 TL, i10 - 1.070.500 TL yarı fiyatına düşecek! 2025 ÖTV’siz indirimli araç listesi

Engelli Araçlarını Kimler Satabilir ve Ne Zaman?

Yeni düzenlemeye göre, engelli araçlarını 5 yılını doldurduktan sonra cezasız satabilecek. Ancak, ÖTV'siz yeni bir araç almak isteyen engelliler, 10 yıl beklemek zorunda. Örneğin, Nisan 2024'te ÖTV'siz bir araç satın alan bir engelli, bu aracı Nisan 2029'da satabilecektir. Ancak, 10 yıl dolmadan bir başka ÖTV'siz araç almak isterse, 2034 yılına kadar beklemek zorunda kalacaktır.

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