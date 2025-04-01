Viral Galeri Viral Tıkla İşte Benim Stilim jüri üyeleri 2025 | İşte Benim Stilim jüri üyeleri kimdir? Güzide Duran, Ivana Sert, Nur Bilen Yavuzer...

İşte Benim Stilim jüri üyeleri 2025 | İşte Benim Stilim jüri üyeleri kimdir? Güzide Duran, Ivana Sert, Nur Bilen Yavuzer...

İşte Benim Stilim, yıllar sonra ekranlara geri dönerek izleyicileriyle buluşuyor. Bugün yayınlanacak olan yeni sezonun ilk bölümüyle heyecan dorukta. Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği yarışmanın jürisi ise merakla bekleniyor. Hafta içi her gün yayınlanacak olan İşte Benim Stilim'de yarışmacıları değerlendirecek olan üç isim, şimdiden izleyicilerin ilgisini çekmiş durumda. İşte 2025 sezonunun jüri üyeleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.04.2025 06:21
İşte Benim Stilim jüri üyeleri 2025 | İşte Benim Stilim jüri üyeleri kimdir? Güzide Duran, Ivana Sert, Nur Bilen Yavuzer...

Moda ve stil tutkunlarının ilgiyle takip ettiği İşte Benim Stilim, 31 Mart Pazartesi günü yeni sezonuna başladı. Yarışmanın açılış bölümünde ünlü şarkıcı Burak Kut konuk oldu. Öykü Serter, önceki sezonlarda olduğu gibi bu yıl da programın sunuculuğunu üstlendi.

İşte Benim Stilim jüri üyeleri 2025 | İşte Benim Stilim jüri üyeleri kimdir? Güzide Duran, Ivana Sert, Nur Bilen Yavuzer...

Jüri Kadrosunda Yeni İsimler

Bu sezonun jüri koltuğunda Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oturuyor.

İşte Benim Stilim jüri üyeleri 2025 | İşte Benim Stilim jüri üyeleri kimdir? Güzide Duran, Ivana Sert, Nur Bilen Yavuzer...

Nur Bilen Yavuzer Kimdir?

Nur Bilen Yavuzer, 1980 yılında Ankara'da doğdu. Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik eğitimi aldıktan sonra, Bilkent Üniversitesi'nde Turizm bölümünü tamamladı.

13 yıl boyunca turizm sektöründe edindiği deneyimin ardından güzellik ve moda dünyasına ilgi duyan Yavuzer, bu alanda uzmanlaşmak için Londra'da eğitim aldı. Türkiye'ye döndüğünde, eşi Prof. Dr. Reha Yavuzer ile birlikte özel bir klinik kurarak estetik ve güzellik alanında çalışmalar yapmaya başladı.

İşte Benim Stilim jüri üyeleri 2025 | İşte Benim Stilim jüri üyeleri kimdir? Güzide Duran, Ivana Sert, Nur Bilen Yavuzer...

Güzide Duran Kimdir?

Güzide Duran, 4 Ağustos 1980 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. Duran Türk sunucu, model ve oyuncu. 1996 Best Model of Turkey birincisidir.

Güzide Duran 13 Nisan 2008 tarihinde iş adamı Adnan Aksoy ile evlenmiştir. Selin adında bir kızı ve Emir adında bir oğlu bulunmaktadır.

İşte Benim Stilim jüri üyeleri 2025 | İşte Benim Stilim jüri üyeleri kimdir? Güzide Duran, Ivana Sert, Nur Bilen Yavuzer...

Ivana Sert Kimdir?

Ivana Sert, 25 Ekim 1979 doğumlu Sırp moda tasarımcısıdır. Modellik kariyerinden önce on altı yaşına kadar piyano ve bale eğitimi almıştır. Belgrad'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında birinci olarak Miss Belgrade unvanını kazanmış, ardından Miss Yugoslavia ve Miss Globe International gibi yarışmalara katılmıştır.

2002 yılında Türkiye'ye yerleşmiş ve iş insanı Yurdal Sert ile 2004 yılında evlenmiştir. Bu evlilikten 31 Ekim 2006'da Los Angeles'ta doğan Kayon Ateş adında bir oğlu olmuştur. Çift 2013 yılında boşanmıştır.

2011 yılında Yok Böyle Dans adlı yarışmada yer almış, ancak sağlık sorunları nedeniyle on ikinci haftada yarışmadan ayrılmıştır. Daha sonra Bu Tarz Benim ve İşte Benim Stilim adlı moda programlarında jüri üyeliği yapmıştır.

Yapışık İkizler adlı sinema filminde rol alan Sert, 2019 yılında İmalat Hatası adlı şarkısıyla müzik dünyasına adım atmıştır.

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