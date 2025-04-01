İşte Benim Stilim jüri üyeleri 2025 | İşte Benim Stilim jüri üyeleri kimdir? Güzide Duran, Ivana Sert, Nur Bilen Yavuzer...

Ivana Sert Kimdir?

Ivana Sert, 25 Ekim 1979 doğumlu Sırp moda tasarımcısıdır. Modellik kariyerinden önce on altı yaşına kadar piyano ve bale eğitimi almıştır. Belgrad'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında birinci olarak Miss Belgrade unvanını kazanmış, ardından Miss Yugoslavia ve Miss Globe International gibi yarışmalara katılmıştır.

2002 yılında Türkiye'ye yerleşmiş ve iş insanı Yurdal Sert ile 2004 yılında evlenmiştir. Bu evlilikten 31 Ekim 2006'da Los Angeles'ta doğan Kayon Ateş adında bir oğlu olmuştur. Çift 2013 yılında boşanmıştır.

2011 yılında Yok Böyle Dans adlı yarışmada yer almış, ancak sağlık sorunları nedeniyle on ikinci haftada yarışmadan ayrılmıştır. Daha sonra Bu Tarz Benim ve İşte Benim Stilim adlı moda programlarında jüri üyeliği yapmıştır.

Yapışık İkizler adlı sinema filminde rol alan Sert, 2019 yılında İmalat Hatası adlı şarkısıyla müzik dünyasına adım atmıştır.