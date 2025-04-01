İşte Benim Stilim jüri üyeleri 2025 | İşte Benim Stilim jüri üyeleri kimdir? Güzide Duran, Ivana Sert, Nur Bilen Yavuzer...
İşte Benim Stilim, yıllar sonra ekranlara geri dönerek izleyicileriyle buluşuyor. Bugün yayınlanacak olan yeni sezonun ilk bölümüyle heyecan dorukta. Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği yarışmanın jürisi ise merakla bekleniyor. Hafta içi her gün yayınlanacak olan İşte Benim Stilim'de yarışmacıları değerlendirecek olan üç isim, şimdiden izleyicilerin ilgisini çekmiş durumda. İşte 2025 sezonunun jüri üyeleri…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.04.2025 06:21