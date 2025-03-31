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Volkan Konak'ın eşi Selma Konak kimdir, kaç yaşında? Selma Konak aslen nereli, kaç çocuğu var?

Ünlü şarkıcı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde verdiği konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. KKTC Sağlık Bakanlığı, sahnede rahatsızlanan Konak'a yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Sanatçının vefat haberinin ardından eşi Selma Konak hakkında da araştırmalar başladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.03.2025 07:57 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 07:57
Volkan Konak’ın eşi Selma Konak kimdir, kaç yaşında? Selma Konak aslen nereli, kaç çocuğu var?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde konser verdiği sırada fenalaşan Volkan konak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölüm haberinin ardından sanat dünyasından peş peşe taziye mesajları geldi.

Volkan Konak’ın eşi Selma Konak kimdir, kaç yaşında? Selma Konak aslen nereli, kaç çocuğu var?

Volkan Konak Kimdir?

Volkan Konak, 27 Şubat 1967'de Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. Karadeniz müziği başta olmak üzere halk müziği ve özgün müzik türlerinde eserler verdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Müzik kariyeri boyunca birçok albüm çıkardı ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Volkan Konak’ın eşi Selma Konak kimdir, kaç yaşında? Selma Konak aslen nereli, kaç çocuğu var?

Selma Konak Kimdir?

Volkan Konak, 1992 yılında Selma Konak ile evlendi. Evlilikleri sırasında maddi zorluklar yaşayan çift, düğün yapmadan sade bir nikahla hayatlarını birleştirdi. Üç çocukları bulunan çift, çocuklarına 'Şimal,' 'Volkan' ve 'Derin' isimlerini verdi.

Volkan Konak’ın eşi Selma Konak kimdir, kaç yaşında? Selma Konak aslen nereli, kaç çocuğu var?

Yıllar Sonra Düğün Yaptılar

Volkan Konak ve eşi Selma Konak, evliliklerinin 30. yılında hayallerindeki düğünü gerçekleştirdi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle sade bir nikahla evlenen çift, uzun yıllar sonra görkemli bir kır düğünü yaptı.

Volkan Konak’ın eşi Selma Konak kimdir, kaç yaşında? Selma Konak aslen nereli, kaç çocuğu var?

Selma Konak Kaç Yaşında?

Selma Konak'ın doğum yılı ve yaşı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği bilinen Selma Konak basında ve sosyal medyada çok fazla yer almamaktadır.

Volkan Konak’ın eşi Selma Konak kimdir, kaç yaşında? Selma Konak aslen nereli, kaç çocuğu var?

Selma Konak Instagram Hesabı Var mı?

Selma Konak, sosyal medyada aktif olarak yer almamakla birlikte, Instagram'da özel bir hesaba sahiptir. '@selmakonak' kullanıcı adıyla platformda bulunduğu bilinse de hesabı kilitli olduğu için içerikleri herkes tarafından görüntülenememektedir.