31 Mart 2025, Pazartesi
Volkan Konak'ın eşi Selma Konak kimdir, kaç yaşında? Selma Konak aslen nereli, kaç çocuğu var?
Ünlü şarkıcı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde verdiği konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. KKTC Sağlık Bakanlığı, sahnede rahatsızlanan Konak'a yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Sanatçının vefat haberinin ardından eşi Selma Konak hakkında da araştırmalar başladı.
Giriş Tarihi: 31.03.2025 07:57 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 07:57