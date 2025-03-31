Volkan Konak’ın eşi Selma Konak kimdir, kaç yaşında? Selma Konak aslen nereli, kaç çocuğu var?

Volkan Konak Kimdir?

Volkan Konak, 27 Şubat 1967'de Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. Karadeniz müziği başta olmak üzere halk müziği ve özgün müzik türlerinde eserler verdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Müzik kariyeri boyunca birçok albüm çıkardı ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.