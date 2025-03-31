Krematoryum nedir, ne anlama geliyor? Krematoryum Türkiyede var mı?

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"Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini göm¬mekten de mi aciz kaldım!" (Maide, 5/31)

Başka ayetlerde de ölünün gömülmesi gereğine dolaylı olarak işaret edilmiştir.

"Sizi topraktan yarattık, yine sizi oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi diriltip oradan çıkaracağız." (Tâhâ, 20/ 55)

"Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Daha sonrada dilediği zamanda onu tekrar diriltecek." (Abese 80/21-22)