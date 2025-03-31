Haberler Liste Haberleri Krematoryum nedir, ne anlama geliyor? Krematoryum Türkiyede var mı?

Krematoryum nedir, ne anlama geliyor? Krematoryum Türkiyede var mı?

Krematoryumun ne olduğu ve nasıl çalıştığı birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Vefat eden kişilerin yakıldığı özel tesisler olarak bilinen krematoryumlar ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki krematoryum nedir, ne anlama geliyor? Krematoryum Türkiyede var mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.03.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 12:07
ABONE OL
Krematoryum nedir, ne anlama geliyor? Krematoryum Türkiyede var mı?

Kremasyon, vefat eden kişinin bedeninin yüksek sıcaklıklarda yakılarak kül haline getirilmesi işlemidir. Krematoryum adı verilen özel tesislerde gerçekleştirilen bu süreç, genellikle kişinin vasiyeti veya kültürel inançları doğrultusunda uygulanır. Her ne kadar basit bir yakma işlemi gibi algılansa da kremasyon çeşitli aşamalar içeren teknik bir süreçtir.

A Haber foto arşivA Haber foto arşiv

Türkiye'de Kremasyon Uygulaması

Türkiye'de kremasyon uygulaması yapılmamaktadır. Ayrıca ülkemizde aktif bir krematoryum bulunmamaktadır. İlgili yasal düzenlemeler çerçevesinde defin işlemleri genellikle toprağa gömülerek gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle Türkiye'de kremasyon hizmeti almak isteyen kişiler bu işlemi yurt dışında gerçekleştirmek durumunda kalmaktadır.

A Haber foto arşivA Haber foto arşiv

İslam'da Ölü Yakmanın Yeri

İslam inancına göre vefat eden kişinin defin işlemi yıkama, kefenleme ve toprağa gömme şeklinde gerçekleştirilmelidir. Kur'an-ı Kerim'de insan bedeninin toprağa verilmesi gerektiğine işaret eden ayetler bulunmaktadır.

A Haber foto arşivA Haber foto arşiv

"Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini göm¬mekten de mi aciz kaldım!" (Maide, 5/31)

Başka ayetlerde de ölünün gömülmesi gereğine dolaylı olarak işaret edilmiştir.

"Sizi topraktan yarattık, yine sizi oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi diriltip oradan çıkaracağız." (Tâhâ, 20/ 55)

"Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Daha sonrada dilediği zamanda onu tekrar diriltecek." (Abese 80/21-22)

A Haber foto arşivA Haber foto arşiv

Ölünün toprağa verilmesi çevre temizliği, sağlık, insanın saygınlığının ko¬runması ve ölümü hatırlatma türünden birçok hikmetler taşımaktadır. (bk. Mustafa Uzunpostalcı, "Defin", Diyanet İslam Ansiklopedisi, IX/86)

Bunun yanı sıra insan cesedi ile ilgili olarak Peygamberimiz (asm)'den şöyle bir hadis rivayet edilmiştir:

"Ölünün kemiğini kırmak, onu diri iken kırmak gibidir." (Muvatta, Cenâiz 15; Ebu Davud, Cenâiz 58-60; İbn Mâce, Cenâiz, 63)

İslam inancına göre cesedin yakılması uygun görülmemekte defin işleminin geleneksel usullerle yapılması tavsiye edilmektedir. Ancak kişisel tercihler doğrultusunda farklı defin yöntemlerine yönelen bireyler bu işlemi yurt dışında gerçekleştirebilmektedir.

SON DAKİKA