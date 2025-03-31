Krematoryum nedir, ne anlama geliyor? Krematoryum Türkiyede var mı?

Kremasyon, vefat eden kişinin bedeninin yüksek sıcaklıklarda yakılarak kül haline getirilmesi işlemidir. Krematoryum adı verilen özel tesislerde gerçekleştirilen bu süreç, genellikle kişinin vasiyeti veya kültürel inançları doğrultusunda uygulanır. Her ne kadar basit bir yakma işlemi gibi algılansa da kremasyon çeşitli aşamalar içeren teknik bir süreçtir.
Türkiye'de Kremasyon Uygulaması
Türkiye'de kremasyon uygulaması yapılmamaktadır. Ayrıca ülkemizde aktif bir krematoryum bulunmamaktadır. İlgili yasal düzenlemeler çerçevesinde defin işlemleri genellikle toprağa gömülerek gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle Türkiye'de kremasyon hizmeti almak isteyen kişiler bu işlemi yurt dışında gerçekleştirmek durumunda kalmaktadır.
İslam'da Ölü Yakmanın Yeri
İslam inancına göre vefat eden kişinin defin işlemi yıkama, kefenleme ve toprağa gömme şeklinde gerçekleştirilmelidir. Kur'an-ı Kerim'de insan bedeninin toprağa verilmesi gerektiğine işaret eden ayetler bulunmaktadır.
"Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini göm¬mekten de mi aciz kaldım!" (Maide, 5/31)
Başka ayetlerde de ölünün gömülmesi gereğine dolaylı olarak işaret edilmiştir.
"Sizi topraktan yarattık, yine sizi oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi diriltip oradan çıkaracağız." (Tâhâ, 20/ 55)
"Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Daha sonrada dilediği zamanda onu tekrar diriltecek." (Abese 80/21-22)
Ölünün toprağa verilmesi çevre temizliği, sağlık, insanın saygınlığının ko¬runması ve ölümü hatırlatma türünden birçok hikmetler taşımaktadır. (bk. Mustafa Uzunpostalcı, "Defin", Diyanet İslam Ansiklopedisi, IX/86)
Bunun yanı sıra insan cesedi ile ilgili olarak Peygamberimiz (asm)'den şöyle bir hadis rivayet edilmiştir:
"Ölünün kemiğini kırmak, onu diri iken kırmak gibidir." (Muvatta, Cenâiz 15; Ebu Davud, Cenâiz 58-60; İbn Mâce, Cenâiz, 63)
İslam inancına göre cesedin yakılması uygun görülmemekte defin işleminin geleneksel usullerle yapılması tavsiye edilmektedir. Ancak kişisel tercihler doğrultusunda farklı defin yöntemlerine yönelen bireyler bu işlemi yurt dışında gerçekleştirebilmektedir.